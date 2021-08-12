Поклонников турецкой эстрады ждет сюрприз — 22 августа в Баку впервые выступит популярный певец и актер Огузхан Коч.

Как сообщает #, концерт состоится на территории Sea Breeze Resort в ресторане MUA by Fiko.

«Вечер будет полон сюрпризов, сам артист с нетерпением ждет встречи с бакинскими фанатами. Этим концертом мы открываем нашу новую сцену и доверили это важное событие звезде турецкой эстрады. Программа мероприятия будет грандиозной», — сообщили # организаторы концерта, подчеркнув, что до конца пляжного сезона концерты больших звезд на их сцене больше не планируются, но вечера живой музыки по уик-эндам с участием известных местных исполнителей станут хорошей альтернативой для любителей популярной музыки.

Огузхан Коч — одна из самых популярных фигур в турецком шоу-бизнесе. За творчеством и жизнью артиста в соцсети Instagram наблюдают 2 миллиона подписчиков. Но эта внушительная цифра блекнет на фоне количества фолловеров невесты артиста, известной актрисы Демет Оздемир, у которой в Instagram почти 14 миллионов фанатов.

Огузхан и Демет называют самой гармоничной парой в турецком кинематографе.

Звездная девушка часто сопровождает своего возлюбленного в поездках, однако организаторы скрывают информацию по поводу ее возможного приезда в Баку на концерт в Sea Breeze Resort.