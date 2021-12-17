Почти 14 тысяч азербайджанских школьников стали участниками интерактивного экскурсионного проекта Республиканского Центра развития детей и молодежи при Министерстве образования Азербайджана — «Знакомимся и узнаем музеи».

При поддержке министерства в экскурсиях уже приняли участие школьники из свыше 40 районов Азербайджана. Это дети шехидов и ветеранов Карабахской войны, а также дети из малообеспеченных семей, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, ученики школ-интернатов.

Цель проекта — организовать полезный досуг школьников, расширить их кругозор, способствовать развитию музейного движения в образовательном пространстве школы, повысить уровень знания об историческом и культурном наследии, национальных духовных ценностях страны, ознакомить детей и молодежь с музейными экспозициями и выставками.

«С детскими группами работают 40 профессиональных сотрудников нашего центра. Они полностью координируют работу экскурсионных групп, разделяют на малые группы во время посещений музеев, отслеживают правила проведения экскурсий во время пандемии, передвижение, питание, размещение в отелях, связь с педагогами и решение всех вопросов во время пребывания детей в Баку. Все участники программы получают памятные подарки — теплые куртки, рюкзаки, что придает ощущение настоящих походов. Мы также подарили им памятные значки «Хары бюльбюль».

Дети приезжают с флагами Азербайджана, своими плакатами, на которых написаны названия регионов, городов, откуда они приехали. Они выступают в нашем центре и прямо в музеях во время перерывов, поют песни, танцуют, читают нам стихи. Большинство детей впервые в городе Баку, впервые посещают музеи и выставки. Для них это настоящий праздник, открытие нового, они также знакомятся друг с другом во время проживания в отеле, находят новых друзей», — рассказывает # директор Республиканского центра развития детей и молодежи и куратор программы.

Она признается, что запомнила многих ребятишек, их радость, восторг, открытие нового, ощущение чуда во время экскурсий. Рассказала # о самых трогательных моментах:

«Один мальчик не мог сдержать слез во время посещения Центра Гейдара Алиева. Он сказал, что в таком месте впервые и этот комплекс произвел на него такое впечатление. Когда мы хотели у него взять интервью уже в конце всей программы, он заплакал снова».

В программе интерактивных экскурсий принимают участие Центр Гейдара Алиева, Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер», Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, Археолого-этнографический государственный заповедник Гала, Национальный музей искусств Азербайджана, Азербайджанский национальный музей ковра, Парк военных трофеев, Сураханский корабль-музей и Центр Cовременного Искусства YARAT.

В однодневных экскурсиях, организованных в рамках проекта, принимают участие школьники из различных районов и городов — Абшерона, Джалилабада, Гаджикабула, Губы, Шабрана, Сиязани, Сальяна, Шамахы, Сумгайыта, Тертера, Уджара, Хачмаза, Евлаха, Огуза, Зардаба, Агджабеди, Агдама, Астары, Барды, Агдаша, Физули, Исмаиллы, Имишли, Кюрдамира, Лерика, Масаллы, Мингячевира, Нафталана, Гобустана, Лянкярана, Билясувара, Хызы, а в двухдневных экскурсиях — школьники из Агстафы, Балакана, Гянджи, Геранбоя, Гаха, Газаха, Габалы, Шеки, Товуза и Загаталы.

Интерактивный экскурсионный проект, стартовавший в ноябре, подведет итоги 26 декабря. Экскурсии проводятся каждую субботу и воскресенье.

«Я хотела бы выразить восхищение команде единомышленников, которая сплотилась над этим проектом — это отобранные сотрудники нашего коллектива, но теперь к нему можно присоединить и всех водителей автобусов и их логистов, всех экскурсоводов музеев и заповедников, всех менеджеров ресторанов, их поваров и официантов, всех работников отелей, которые совместно делают для детей праздник.

Недавно к программе экскурсий присоединилась еще одна локация — выставка Karabakh — Winter Wonderland, организованная журналом Nargis в торговом центре Port Baku. Эта выставка посвящена истории и культуре Карабаха. Планируется, что эту выставку смогут посетить более 300 школьников.