«Золотой мяч» получит Криштиану Роналду

По информации издания, члены делегации France Football посетили Турин и провели встречу с представителем 34-летнего футболиста и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.

Предполагается, что журналисты записали интервью с игроком, которое будет опубликовано после объявления победителя.

Обладатель приза будет объявлен 2 декабря в парижском театре Шатле. В списке кандидатов на приз значатся 30 игроков.

France Football учредил приз «Золотой мяч» в 1956 году, чаще всех награды получали Роналду и аргентинец Лионель Месси — по пять раз, трижды лучшим игроком признавались француз Мишель Платини и голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен. В период с 2011 по 2015 год награда вручалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), однако в 2016 году ФИФА учредила собственный приз, который стал вручаться по итогам футбольного сезона. В 2018 году «Золотой мяч» выиграл хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич.(sportmail.ru)

| 2019-10-28T19:38:25+00:00 28 октября 2019, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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