Животноводство со знаком минус

Сельское хозяйство, в том числе животноводство, в нашей стране уже не первый год в приоритете. Но обеспечить потребности внутреннего рынка в мясе Азербайджан так до сих пор и не может. Более того, объем импорта этого стратегического продукта продолжает расти. Так, в январе-июле этого года Азербайджан импортировал 28 804,45 тонн мяса на 43 329,94 тыс. долларов. Это на 3 117,42 тонн (12,14%) и 5 502,55 тыс. долларов (14,55%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Report. За 7 месяцев импорт мяса составил 0,51% от общего объема импорта страны.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что в обозримом будущем Азербайджан не сможет обеспечить себя полностью ни мясом, ни сливочным маслом. По его словам, в нашей стране очень ограниченные территории, на которых можно пасти крупный рогатый скот. С мелким рогатым скотом дела обстоят чуть лучше.

«Своих сельскохозяйственных животных не хватает. Только недавно было импортировано где-то 18 тысяч голов мелкого рогатого скота. Большой спрос и не особо большое предложение формируют отнюдь не низкие цены на этот товар, особенно в праздничные дни. Во время Гурбан байрама многие мясные лавки были пустыми большую часть дня, так как распродали все мясо уже с утра»,- сказал он.

Н.Агаев отметил, что скот, в частности коровы, который завозят из-за рубежа, не всегда приживается у нас. «Не подходит корм, условия. К тому же, завозя животных надо подумать о том, как они будут здесь размножаться, потому завозить необходимо животных обоих полов. Скрещивание с местными видами не приведет к хорошим результатам»,- заявил он.

Эксперт отметил, что в Азербайджане потребляют огромное количество мяса. По некоторым подсчетам, в сутки в нашей стране потребляют мясо 25 тысяч баранов. Население страны растет, и благосостояние граждан тоже, и закономерно, что мясо стали покупать больше, говорит Н.Агаев.

По его словам, было бы хорошо, если бы граждане несколько разнообразили свое меню, и хотя бы раз в неделю покупали вместо мяса рыбу.

«В магазинах и на рынках почти всегда есть 6-7 видов рыбы на любой вкус и карман. В последнее время много рыбы стали выращивать в искусственных водоемах, так что есть из чего выбирать. Вообще, рацион жителям стоило бы пересмотреть, и есть больше овощей и фруктов, которых в нашей стране в изобилии»,- считает Н.Агаев.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил «Зеркало», что увеличение импорта мяса не связано с тем, что наши граждане стали потреблять этот продукт в больших количествах, чем раньше.

«Наоборот, после 2015 года в связи с уменьшением покупательской способности населения, спрос на мясо заметно упал. Мясо приходится закупать, так как в Азербайджане его производство заметно снизилось, хотя официальные структуры стараются об этом не говорить. Когда в Азербайджане за счет пастбищ стали увеличивать площади под хлопок, я говорил о том, что снизится производство мяса и молока. Именно так все и произошло. Более 300 тысяч гектаров пастбищ за последние 10 лет стали использовать, как пахотные земли. Правительство интересуют больше те виды сельского хозяйства, которые приносят быструю прибыль. Так, за счет хлопка зарабатывают порядка 10 миллионов долларов в год. Животноводство же приносит прибыль не в кратчайшие сроки, и требует больших вложений», — сказал он.

«У многих высокопоставленных чиновников есть свои фирмы, но они не в состоянии обеспечить мясом большое количество людей. Тем, кто руководят этими фермами, безразлично то, насколько высока там производительность, у них нет желания искать рынки сбыта. У крестьян же за последнее время поголовье скота существенно снизилось. Из-за низкой продуктивности животноводства, многие меняют профиль деятельности».

Один из показателей проблем в отечественном животноводстве, то, что за последнее время в трех районах страны у сельскохозяйственных животных была обнаружена сибирская язва, отметил В.Магеррамов. По его словам, причина многих серьезных заболеваний сельскохозяйственных животных в ослабленном из-за недостатка кормовой базы иммунитета.

Что касается завоза сельскохозяйственных животных из других стран, то, как говорит специалист, если бы за счет этого можно было бы развить животноводство, это сделали бы все государства, но не все так просто.

«У нас все опять-таки упирается в отсутствие кормов. Корова превращает еду в молоко или в мясо, но если еды нет, не может же она превратить воздух в молоко. К тому же таким животным нужен более тщательный уход, который могут обеспечить не все фермеры. Отечественные коровы менее прихотливые, и при этом не уступают иностранным, но и от них в нынешних условиях многого ожидать не стоит»,- сказал В.Магеррамов.