День Воли (годовщина провозглашения независимости Белорусской народной республики) в этом году — особенный. Он пройдёт под знаком солидарности с Украиной, а все средства от концертов пойдут защитникам Украины, сообщает NEXTA.

Главным событием станет торжественный марш в Варшаве с участием Светланы Тихановской, он должен начаться 26 марта в 14:00 на пл.Конституции. Поляки ещё раз во всеуслышание подтвердят, что белорусы против войны в Украине. Снова будет заявлено: Лукашенко и Путин — диктаторы, которых не поддерживает белорусский народ!

В Вильнюсе белорусы соберутся 25 марта у Ратуши (Didžioji g. 31) в 18:30. На концерте выступят хор UNIA, Маргарита Левчук и другие. Прозвучат сакральные народные песни и воинские марши географического и исторического четырёхугольника Беларусь-Литва-Польша-Украина, чтобы показать, что эти страны объединяются и вместе противостоят общему врагу.

Концерты 25-26 марта запланированы также в Варшаве, Белостоке, Вроцлаве и Тель-Авиве.