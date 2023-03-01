Начало нынешней недели в общественно-политической жизни Азербайджана, да и России тоже, было ознаменовано визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Баку.

Лавров встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также министром внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Отдавая дань дипломатии, было сказано немало слов о партнерстве, союзничестве между двумя странами.

Лавров, как бы нарочито подчеркивая важность партнерских, и даже союзнических отношений с Азербайджаном, акцентировал внимание на экономической составляющей, отметив, что «в разработке несколько мега-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный и даже где-то глобальный характер».

Были затронуты и политические аспекты взаимоотношений. В частности, глава МИД РФ заявил, что «Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Баку и Ереваном, «продавливая» свою миссию на территории Армении».

По словам главы МИД РФ, Москва руководствуется принципом «не навреди» в регионе, далеко не все игроки разделяют этот подход.

«Далеко не все игроки, прежде всего которые вдалеке расположены от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами», — указал он.

Миссия ЕС на границе с Азербайджаном, отметил он, – нелегитимна и вызывает множество вопросов.

На первый взгляд, слова Лаврова как бы соответствуют интересам официального Баку, который не скрывает своего раздражения по поводу размещения так называемой гражданской миссии ЕС на территории Армении.

В данном случае, Москва и Баку пришли к общему знаменателю, но с разными переменными. В то время, как Кремль обеспокоен тем, что Запад может выдавить его из региона, Азербайджан справедливо считает, что европейская миссия (особенно с учетом в ней представителей французской жандармерии) в своем «объективном» мониторинге будет вовсе необъективна.

Но, как бы глава МИД РФ не уверял Баку в дружбе и союзничестве с Азербайджаном, в искренность российской внешней политики в отношении нашей страны поверить трудно.

Помнится, еще загодя до прибытия Лаврова в Азербайджан, российская «говорящая голова» МИД России Мария Захарова отмечала, что в ходе визита «министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит особое внимание реализации трехсторонних договоренностей». Однако, судя по всему, Лавров знаком с трехсторонним соглашением лишь в армянской интерпретации. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено.

«Что касается Лачинского коридора, ответ очень простой: его режим, режим его функционирования должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года, что означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц», — сказал он в ходе пресс-конференции в Баку.

«Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор действительно используется по назначению», — сказал Лавров.

Да, действительно о КПП в трехстороннем соглашении от 9-10 ноября 2020 года ничего не говорится. В таком случае, поговорим о том, что отмечается в данном соглашении.

Мы не будем перечислять все пункты договора, и обратим внимание на те, которые до сих пор не выполнены армянской стороной.

Пункт 4: Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Не выполнено.

Пункт 9: Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

Не выполнено.

Отметим, что именно эти пункты являются основополагающими для установления в регионе относительного мира и стабильности с перспективой на будущее. Однако, Лавров предпочел обойти эти «неудобные углы», заострив внимание на КПП.

Однозначно можно заявить: Россия, прикрываясь высокопарными словами и шпильками в адрес Армении, не желает видеть правду. А значит, правду в очередной раз придется восстанавливать Азербайджану. Других вариантов нет…