Без сенсаций

Обошлось без сенсаций. Так вкратце можно охарактеризовать выступление азербайджанских футбольных клубов в еврокубках, не теша своё фанатское самолюбие. Если кто-то и ждал чего-то иного, то это уже было или из области полного безосновательного оптимизма, или же полного незнания состояния дел в футбольном хозяйстве страны.

Недоразумение устранено

Итак, два клуба – «Сумгайыт» и «Кешля», представляющие Азербайджан в новоиспечённом турнире – Кубке Конференций, вылетели уже на первом этапе. И если с представителем города-сателлита столицы в сердцах болельщиков хоть и таились мизерные шансы, то на счёт последнего обладателя Кубка страны никаких сомнений не было: с таким составом и тренерским штабом в Европе делать нечего. Да что там в Европе, положа руку на сердце смело можно сказать: лет 15 назад, когда в чемпионате тон задавали такие клубы как «Хазар-Лянкяран», «Карван», «МКТ Араз», «Бакы», кешлинцы вообще навряд ли участвовали бы в Премьер-лиге. И проигрыш «Сочи» по сумме двух встреч со счётом 2:7 полностью показывает разницу соперников в классе. Словом, «Кешля» в еврокубках – это было своего рода недоразумение. Футбол всё ставит на свои места довольно быстро, не исключением стал и этот случай, недоразумение было устранено.

Мог ли пройти «Чукарички» «Сумгайыт»? После нулевой ничьи в Сербии шансы были неплохие. Но вот беда – забивать голы некому. А в футболе нужно забивать. Для того и на поле выходят. Но честно отбегав 180 минут, подопечные Айхана Аббасова так и не смогли распечатать ворота соперника. Итог – бесславное завершение европриключений уже на ранней стадии.

Финское утешение для «Нефтчи»

После объявления результатов жеребьёвки, когда «Нефтчи» вышел на «Олимпиакос», букмекеры смело ставили на греков. Да, в футболе всякое бывает, тому есть довольно много примеров. Сенсация могла произойти и в этой паре. Да вот только разница в классе игроков в итоге оказалось решающим аргументом. В каждом мате бакинцы пропустили по мячу. И оба после грубых ошибок в обороне. Если на Пиренеях «зевком» выделился голкипер Агиль Мамедов, то на «Баксел Арене» отличилась чуть ли не пол-команды. Сначала Омар Булудов сделал «подарок» сопернику, а потом четверо «нефтяников», окруживших одного грека, дружно и безвольно наблюдали, как тот спокойно переправил мяч в створ ворот. Но списывать всё на эти ошибки не стоит. Как и «Сумгайыт», нападение «Нефтчи» было беззубым. В особенности во второй игре, у себя на поле. Можно, конечно, посетовать, мол, на поле не было травмированного Намига Алескерова. Но, простите, что это за чемпион, вся игра которого разваливается в отсутствии одного футболиста?

Теперь «Нефтчи» продолжит путь в Лиге Конференций. Следующий соперник «Хик» из Финляндии. Соперник, которого можно устранить. Получится ли? Посмотрим…

Ждём, надеемся, верим…

Единственным азербайджанским клубом, сумевшим преодолеть барьер на этом этапе еврокубков, оказался «Карабах». После нулевой ничьи в Баку, агдамцы прошли «Ашдод» благодаря единственному голу Озобича уже на первых минутах игры. Израильтяне, безусловно, уступали «скакунам» и в опыте, и по составу. Но оказались крепким орешком. Есть тут и доля «заслуги» «Карабаха». Подопечные Гурбана Гурбанова пока далеки от идеальной формы. Связи между линиями не налажены, а новые легионеры ещё не прижились в коллективе. Но будем надеяться, что время будет работать на агдамцев, и уже к следующей игре с кипрским АЕЛ-ом мы увидим совсем другую команду.

Плохому танцору ноги мешают

И ещё. Хотелось бы обратить внимание вот на какой нюанс. Ни «Олимпиакос», ни «Сочи» не захотели проводить тренировки в Баку. Предпочли попасть прямо с корабля на бал, но не подвергать своих футболистов опасности получить травмы на ужасных газонах бакинских стадионов. Во время трансляции игры комментатор одного из азербайджанских телеканалов объяснил такое положение дел сильной жарой в Баку. Право же, было бы очень смешно, если бы не было так обидно и горько. Как говорится, плохому танцору ноги мешают. В Ашдоде, где играл «Карабах», климат практически такой же, как и в Баку. Да только вот состояние газона было идеальным. Выводы пусть каждый делает сам.