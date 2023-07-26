Китайский юань слабеет по отношению к доллару, отступив от двухнедельного максимума в среду — инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания Федрезерва США, ожидая подсказок о перспективах денежно-кредитной политики.

«ФРС приближается к завершению цикла ужесточения, и это может означать, что давление отрицательной (прибыльности) юаня по отношению к доллару может начать ослабевать», — отметили аналитики Maybank в своей записке.

Увеличение разрыва доходности между США и Китаем, а также замедляющееся восстановление экономики КНР после COVID-19, оказывают давление на юань в этом году.

Юань на материковом рынке снизился на 0,26% до​ 7,1523​, на офшорном рынке — подешевел на 0,22% до 7,1523.

Перед открытием сессии ЦБ Китая объявил срединный фиксированный курс юаня на уровне 7,1295 за доллар сильнее предыдущего значения в 7,1406 .

Накануне китаяская валюта выросла на 0,7% до двухнедельного максимума на офшорном рынке после обещаний широких мер поддержки экономики, объявленных на заседании Политбюро.

Помимо заседания ФРС, инвесторы также будут внимательно следить за решениями Европейского центрального банка в четверг и Банка Японии в пятницу.

«Рынок будет искать сигналов о том, что ФРС и Европейский центральный банк приблизились к тому, чтобы объявить о завершении циклов повышения ставок», — отметили аналитики DBS. /moscowtimes.ru/