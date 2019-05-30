Здание Salaam Cinema вошло в список исторически значимых памятников

Здание, в котором расположен кинотеатр Salaam Cinema Baku, включено в список недавно обнаруженных исторических памятников.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

«Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры приняла данное решение, учитывая историческую значимость и архитектурный стиль данного здания», — добавил пресс-секретарь.