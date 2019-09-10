Завершаются восстановительные работы на разрушенной части «Красного моста»

Получены снимки проекта реставрации «Красного моста» (Sınıq körpü) в формате 3D, реконструкция которого началась в прошлом году, во вторник сообщает Trend.

Протяженность четырехпролетного моста 175 метров. На левой и правой оконечности моста расположены строения, которые использовались в качестве караван-сарая. Площадь левого караван-сарая 116 кв. метров, правого – 166 кв. метров.

Сейчас завершаются восстановительные работы на разрушенной части моста, сообщили ранее Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

В работах по реконструкции особое внимание уделяется сохранению исторического облика памятника. Мост расчищен от бетонного слоя, ему возвращен первозданный вид.

Отметим, что проект по реконструкции и консервации памятника подготовлен Научно-исследовательским проектным институтом «Азерберпа».

| 2019-09-10T15:57:38+00:00 10 сентября 2019, 16:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss