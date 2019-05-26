Замуж за рубеж: навстречу счастью или проблемам?

Международными браками в век глобализации никого не удивить. Одних на такой союз толкает любовь, другими движет желание переехать в более комфортную для жизни страну. Согласно информации Государственного комитета статистики, как сообщает oxu.az, в январе-марте 2019 года районные и городские загсы зарегистрировали 252 брака между гражданками Азербайджана и иностранцами и 205 — между гражданами Азербайджана и иностранками. В 2018 году 2 256 граждан Азербайджана заключили браки с иностранцами. Этот показатель в 2017 году составил 2 429. За последние пять лет гражданки Азербайджана создавали семью в основном с мужчинами из России, Грузии, Турции и Ирана, а также из арабских стран. Граждане Азербайджана брали в жены женщин в основном из России, Грузии и Украины.

Адвокат Самир Исаев рассказал # о том, что в самой процедуре заключения брака с иностранцем или иностранкой, подводных камней быть не может, ведь для нее требуется представить все необходимые документы.

Проблемы могут начаться в случае развода, особенно часто они касаются вопроса, с кем останутся дети.

«Когда женщина, создавшая семью с иностранцем, хочет вернуться после развода на Родину, она не может взять с собой ребенка без согласия бывшего мужа. Проблемой становится даже временный вывоз ребенка. Впрочем, и в Азербайджане без разрешения отца ребенка, вывезти его за пределы страны не получится»,-говорит он.

По словам С.Исаева, Азербайджан не ратифицировал Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.

Адвокат отметил, что законодательство Азербайджана при разводе отдает предпочтение матери в опеке над ребенком. Если ребенку уже исполнилось 10 лет, он может сам решить, с кем из родителей хочет жить.

«Но если у женщины нет постоянного места жительства в Азербайджане, и она хочет уехать, а бывший муж настаивает, что хочет общаться с ребенком, то возникают трудности. В этом плане международные браки могут стать причиной многочисленных проблем, и люди нередко испытывают сложности, выйдя замуж за иностранцев или женившись на иностранках»,-отметил юрист.

Глава Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов заявил #, что проблема при регистрации интернационального брака в нашей стране возникнет, если связать себя узами Гименея решит однополая пара.

«Например, в Голландии подобное законодательно возможно, но не у нас. Если женятся люди с огромной разницей в возрасте, скажем, ему 80, а ей 18 лет, то их могут заподозрить в фиктивном браке и в мошеннических схемах. Во всех остальных случаях каких-то трудностей с регистрацией быть не должно, проблемы могут возникнуть уже после вступления в брак»,- говорит он.

По словам Э.Зейналова, женщина, выйдя замуж за иностранца, часто не так хорошо защищена, как на Родине.

«Например, как ей быть, если муж забрал или порвал ее паспорт, без которого уехать обратно не получиться? Она может пойти в посольство или консульство Азербайджана, но до него еще надо добраться. Муж же, может сказать, что она просто сумасшедшая и нуждается в лечении. В общем, история любви может превратиться в кошмар. Бывали и случаи, когда женщина выходила замуж за араба, приезжала к нему на Родину, и там оказывалось, что у него есть еще несколько жен. Выходя замуж в арабские страны надо помнить о том, что там установлено шариатское право. Люди могут пожениться в Азербайджане, а в своей стране муж просто скажет ей три раза «Талак» и вышвырнет без ничего на улицу»,- рассказывает правозащитник.

Э.Зейналов подчеркнул, что в исламе у женщин много прав, но мужья-иностранцы пользуются тем, что их жены о них не знают. Бросить жену без средств, особенно если есть дети – приравнивается к поощрению проституцией, и за это мужа может ждать суровое наказание.

Он отметил, что любой брак — это лотерея, но в международном все куда сложнее. Сердце может и обмануть, не надо думать, что чувства способны заткнуть все дыры в отношениях, отмечает Э.Зейналов. Если муж и жена придерживаются разных взглядов на жизнь, то вполне вероятно, что их союз долго не продлится.

По его словам, будет совсем не лишним заключать брачный договор на территории Азербайджана, где будут прописаны все пункты. Копию договора лучше оставить у родственников, чтобы те, в случае каких-то проблем наняли адвоката, который бы помог разрулить ситуацию. Но, как говорит эксперт, заключение брачного договора, у нас почему-то считается постыдным.

«Что не устраивает в позиции наших властей, так это то, что до сих пор не было издано никаких государственных рекомендаций для женщин, собирающихся вступить в брак с иностранцами. Должна быть издана литература, в которой подробно излагается брачное законодательство разных стран. Госкомитет по работе с религиозными образованиями и Управление мусульман Кавказа не уделяют этому вопросу никакого внимания, а ведь они могли бы издать брошюру на азербайджанском языке, где была бы информация о законах шариата»,- считает Э.Зейналов.

Многие жены иностранцев, по словам правозащитника, не знают, что делать, если их права нарушаются на чужбине, куда обратиться.

В случае развода, как говорит глава ПЦА, возникает проблема с гражданством детей, где и с кем они будут жить. Он отметил, что в законе «О гражданстве» в связи с этим были сделаны изменения.

«В ЕСПЧ сейчас много дел, посвященных именно тому, с кем жить ребенку, рожденному в международном браке. Тут много спорных моментов. Ребенок, родившийся в таком браке в Азербайджане, автоматически становится гражданином нашей страны. Ему,- как говорит Э.Зейналов, -могут дать другое гражданство, но вопрос, признает ли это азербайджанская сторона? В нашей стране нет двойного гражданства»

Психолог Азад Исазаде сказал # о том, что трудности могут быть в любом браке.

«Бывают ситуации, когда люди, знавшие друг друга всю жизнь, заключают брак, и оказывается, что они друг другу чужие. Граждане другой страны – носители другой культуры, потому риски могут возрастать. Но если брать культуральный подход к семье, то азербайджанских девочек воспитывают как хранительниц очага, они обычно хорошие домохозяйки, матери, жены. Они могут прислушиваться к мнению мужа, и для европейцев, привыкших к эмансипированным женщинам, часто становятся настоящей находкой. Бывают, конечно, и отрицательные моменты. Когда азербайджанец женится на иностранке, он также сталкивается и с позитивными и с негативными моментами»,- говорит психолог.

По его словам, если обе стороны готовы к долговременным отношениям, могут идти на компромисс, то и у них все будет хорошо. Большую роль в браке, как отмечает А.Исазаде, играет интимная жизнь. Если у пары с ней все в порядке, то, как правило, на какие-то мелкие проблемы, они закрывают глаза. А вот если есть проблемы с интимной жизнью, то разногласия усиливаются. По словам психолога, нельзя сказать, что процент разводов и неблагополучных браков с иностранцами намного выше, чем с гражданами своей страны.