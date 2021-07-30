Ситуация на армяно-азербайджанской границе все еще остается напряженной и все больше похожа на вторую половину сентября 2020 года. Тогда тоже наблюдалось напряжение на государственной границе, ожесточенная риторика, позиционная война и как итог вторая карабахская война.

Сегодня реальность другая. Азербайджан победил в Карабахской войне, но стороны не поставили точку, не подписав мирное соглашение. Поэтому ситуация остается напряженной. О том, что происходит на азербайджано-армянской границе, и почему Пашинян так упорно сопротивляется подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Как вы оцениваете последние боестолкновения? Могут ли они привести к эскалации конфликта?

— Я внимательно слежу за ситуацией в Кельбаджаре и на других участках армяно-азербайджанского разграничения и решил хотя бы для себя выяснить, почему именно так развиваются события? Казалось бы, армяно-азербайджанская война за Карабах 2020 года закончилась полным военным разгромом Армении. 10 ноября 2020 года в Москве было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал этот конфликт «частью истории» и предложил Армении подписать мирный договор. Однако армянская сторона в нарушение всех договоренностей по послевоенному урегулированию продолжает осуществлять военные провокации на линии государственной границы и выступать с заявлениями, идущими в разрез со всеми инициативами по установлению мира на Южном Кавказе.

— Почему так происходит?

— Я постарался понять, почему высшие должностные лица Армении, вопреки здравому смыслу, поступают так, как они поступают. И пришел к следующему выводу: главная причина нынешней ситуации вокруг Карабаха крайне далека от политики и всего с ней связанного и лежит в плоскости юриспруденции, а если быть более точным, то в конституционно-правовых основах современной армянской государственности. То есть, говоря языком юридической науки, мы переходим от категорий диспозитивных или ситуационно изменчивых к императивным, то есть базовым или фундаментальным. И без понимания этих императивов понять логику действий военнослужащих или заявлений официальных представителей Армении никак нельзя.

В преамбуле Конституции Республики Армения говорится, что народ провозглашает ее, «принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении» от 23 августа 1990 года. Следовательно, Декларация о независимости Армении является источником права для армянской Конституции, о чем прямо сказано в пункте 12 этого документа. А в преамбуле Декларации о независимости Армении указан ее первоисточник – совместное Постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Таким образом, данный документ также является источником права для Конституции Республики Армения. То есть воссоединение Армении и Нагорного Карабаха является фундаментальным принципом армянской государственности и общенациональной целью, которые имеют конституционно зафиксированную природу и характер. Конечно, все сделано очень по-армянски: один документ ссылается на другой, другой – на третий, в результате сущность вроде бы как закамуфлирована, не лежит как брендовый товар на витрине, но при этом остается неизменной.

Именно совместное Постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» и ни что иное является краеугольным камнем фундамента современной системы армянского конституционного законодательства. И когда премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Карабах – это Армения, то он не произносил очередной политический лозунг и не дразнил Азербайджан, он лишь повторял квинтэссенцию главной конституционной основы нынешней армянской государственности, задолго до него заложенной и сформулированной.

Поэтому все недавние претензии официального Еревана в лице его многочисленных должностных лиц на обладание Карабахом или придание ему какого-то «особого статуса» – это никак не реваншизм, не попытки нарушить договоренности по послевоенному урегулированию или стремление повернуть историю вспять. Нет, это – сознательное и честное исполнение армянскими чиновниками всех рангов и мастей (в хорошем смысле этого слова) своего служебного долга, налагаемого на них конституционным правом их страны. И не нужно этому удивляться или негодовать. Совершать вооруженные провокации на линии армяно-азербайджанской государственной границы с целью развязать новую войну, чтобы вновь воссоединить Армению и Карабах, – это не просто частная инициатива или какой-то службистский волюнтаризм отдельных армейских командиров, а конституционно предусмотренная обязанность всех армянских военных. Не более и не менее…

Поэтому надо понимать, что пока существует нынешняя Конституция Республики Армения, пока в ней упоминается Декларация о независимости Армении от 23 августа 1990 года, а в ней, в свою очередь, – совместное Постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», ни Никол Пашинян, ни какой другой армянский государственный деятель никогда не подпишут мирный договор с Азербайджаном на условии признания Карабаха частью его территории, ибо это будет антиконституционно, исходя из содержания современной системы армянского права. А если кто-то вдруг такой договор и подпишет (совершенно случайно), то армянский парламент никогда его не ратифицирует по той же самой причине, что это будет противоречить конституционному законодательству страны. Совершенно аналогичной будет позиция нынешней Армении и по вопросу демаркации и делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. Без Карабаха или претензий на него «третья» республика Армении с формально-правовой точки зрения существовать не может.

Конституционное (государственное) законодательство Армении сконструировано таким образом, что юридический отказ от Карабаха или хотя бы от политических притязаний на него принципиально невозможны. Конституцию страны можно переписать сколько угодно раз, но переписать Декларацию о независимости невозможно, поскольку это будет означать добровольный отказ от ранее провозглашенного суверенитета или изменение собственного суверенитета как субъекта международного права. Наивно полагать, что кто-то извне – Россия, Франция, США, Великобритания, Китай или кто-либо еще – смогут заставить политически или принудить дипломатически армян сделать это, если они того сами не захотят.

— Тогда война между странами будет до тех пор, пока Армения не поменяет свою Конституцию?

— Президент Ильхам Алиев, будучи профессиональным юристом-международником, прекрасно понимает это, поэтому, протягивая Армении оливковую ветвь мира, постоянно говорит о необходимости быть готовыми к новой войне. Армения в ее современном государственно-правовом формате юридически и политически не может отказаться от претензий на Карабах, так как это заложено в конституционную конструкцию ее государственности, и данный факт следует всем понимать предельно четко и конкретно.

Изменить сложившуюся ситуацию могут только два сценария развития событий – глобальная конституционная реформа, проведенная правительством Никола Пашиняна, для перехода к «четвертой» Республике Армения без упоминания Карабаха в ее конституционных документах или новая война с Азербайджаном, которая приведет к аналогичным политико-правовым последствиям, то есть к демонтажу «третьей» республики Армения, но с большим количеством людских и материальных жертв. Иного пути окончательного решения карабахского вопроса в контексте международно-признанных границ просто нет.

— Пашинян заявляет, что нужно поставить таможенные пропуска и никаких коридоров не будет. Сможет ли он дожать эту позицию? Либо Москва и Баку его вынудят принять 9 пункт подписанного заявления от 10 ноября?

— Вы сами прекрасно понимаете, что Пашинян подписал московское (во всех смыслах, контекстах и подтекстах) Трехстороннее Заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 10 ноября прошлого года перед лицом самой что ни на есть реальной угрозы физического истребления не менее 15 тысяч армянских военнослужащих, находившихся на тот момент в полуокружении, когда на всех оккупированных азербайджанских территориях у армянской армии боеспособными оставались, как он сам это признавал в парламенте своей страны, только две артиллерийские батареи.

Тогда у Пашиняна спрашивали, не почему он подписал де-факто акт о капитуляции, а почему он подписал антиконституционный с позиций армянского национального законодательства международный договор. Заявление от 10 ноября 2020 года с позиции всей конструкции армянского государственного (конституционного) права является антиконституционным, и его в Армении, понятное дело, никто не собирается исполнять, так как любое действие в направлении признания Карабаха частью Азербайджана будет являться не просто уголовным преступлением, а преступлением против государственности, а для любого армянского политика это смерти подобно, кто бы это ни был.

Пашинян не может исполнять условия Заявления от 10 ноября прошлого года, так как они противоречат и формально, и неформально самой правовой природе нынешней армянской государственности. Поэтому ему постоянно приходится извертываться и выворачиваться, озвучивать заранее невыполнимые условия, чтобы тем самым подменить суть процесса выполнения московского Заявления по Карабаху. По-другому он просто не может, так как находится между молотом собственного национального законодательства и наковальней реальной политической ситуации.

Если он по собственной воле, без силового принуждения сделает хотя бы самый маленький, даже малюсенький шажок навстречу Азербайджану в карабахском вопросе, то автоматически превратится в государственного преступника с позиции конституционных норм ныне действующего армянского законодательства, и данный факт надо понимать со всей серьезностью и ответственностью. Поэтому абсолютно наивно полагать, что вопреки основополагающим и фундаментальным законам своей страны он будет делать шаги навстречу Азербайджану в послевоенном карабахском урегулировании.

Надо понимать, что Пашинян не будет ни на чем настаивать, он будет и далее вбрасывать все новые и новые бредовые для всех, но не для него, идеи с одной только целью — как можно дольше забалтывать процесс реального исполнения пунктов Заявления от 10 ноября 2020 года. Он не хочет быть и не будет ни государственным преступником, ни предателем своей страны и своего народа. У него нет сейчас другого выхода как изображать из себя Пиноккио. У Сальвадора Дали есть всемирно известная картина «Великий мастурбатор», и Пашинян сегодня просто обязан воодушевляться ею на новые действия.