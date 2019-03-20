Южноамериканское турне Эльмара Мамедъярова всполошило армян

Все это настолько примитивно и ожидаемо, что даже скучно. Я сейчас про действия пресловутого армянского лобби рассуждаю. Оно снова решило напомнить о себе. Повод официальные визиты министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Чили, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Визиты эти проходят весьма успешно.

К примеру, глава МИД Азербайджана встретился со своим чилийским коллегой Роберто Ампуэро. Глава чилийского внешнеполитического ведомства заявил, что эта страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Ампуэро высоко оценил первый официальный визит азербайджанского коллеги в Чили и сказал, что это внесет важный вклад в укрепление существующих дружественных отношений между двумя странами, выразив заинтересованность Чили во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном. В свою очередь, Мамедъяров подчеркнул значимость интенсификации взаимных визитов на высоком уровне в целях расширения контактов на различных уровнях и постоянного проведения политического диалога между двумя странами.

На встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием дипломатических связей, которым в этом году исполняется 25 лет. Было отмечено, что начало деятельности посольства Чили в Азербайджане придаст новый импульс развитию двусторонних связей. В столь же теплой обстановке прошла и встреча Эльмара Мамедъярова с президентом Сената Чили, верхней палаты чилийского парламента, Хайме Кинтаной, членами Сената Чили и руководством межпарламентской группы Чили-Азербайджан.

Много полезного и правильно было сказано о важности развития двусторонних отношений между странами, а также о перспективах укрепления торгово-экономических связей между Чили и Азербайджаном. К примеру, в области сельского хозяйства, транспорта, инвестиций. Образования и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Эльмар Мамедъяров примет участие в работе Второй конференции высокого уровня по сотрудничеству по линии Юг-Юг, которая состоится в Буэнос-Айресе. Данная конференция приурочена к 40-летнему юбилею принятия Буэнос-Айресского плана действий для продвижения и имплементации технического сотрудничества среди развивающихся стран 1978 года.

В программе: тематические форумы, презентация успешного национального опыта содействия развитию, дискуссии по тематике укрепления механизмов осуществления Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года. Участие главы МИД АР в столь важном мероприятии видится крайне важным.

Да и в целом, его официальные визиты в страны Южной Америки, безусловно, можно назвать прорывными и важными в плане развития отношений между Азербайджаном и странами данного региона. И именно по этой причине, нет ничего удивительного в том, что сильно возмущается вездесущее армянское лобби. В странах Южной Америки, как известно, оно всегда было влиятельно. И, что также было ожидаемо, оно всегда старалось вставить палки в колеса в отношениях между странами Южной Америки и Азербайджаном, всячески поддерживая Армению — страну, оккупировавшую 20% территорий нашего государства.

Вот и на сей раз особую прыть проявляет Армянский Национальный Совет Южной Америки. Эта структура распространила заявление, полное глупости и гадости в отношении нашей страны. Тут тебе и обвинения в том, что Азербайджан отрицает мифический «геноцид армян», тут же и вольная интерпретация причин и последствий армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и напоминание о деле Рамиля Сафарова. Ну и, как же без этого, традиционные заявления о том, что в нашей стране меньше демократии, чем в РА.

Авторы этого заявления, ясное дело, не стали уточнять, что это Армения оккупировала пятую часть территорий Азербайджана, а не наоборот. Они также «забыли» о том, что РА не выполняет резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН и иных международных организаций о необходимости вывода армянских оккупационных войск с удерживаемых РА территорий Азербайджана. Они, конечно же, не упомянули о геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы и героизации таких террористов, как Монте Мелконян. Не было там и напоминания о фашистском тезисе второго президента РА Роберта Кочаряна, который считает, что «азербайджанцы и армяне генетически несовместимы».

Что до демократии, то после «бархатной революции» в РА, такие одиозные олигархи, как Самвел Алексанян и Гагик Царукян лишь укрепили свои позиции в качестве монополистов. Да и в целом, в РА прошла волна репрессий, а не освобождений ранее преследовавшихся по политическим мотивам.

А вот в Азербайджане как раз и произошло помилование. Указом президента Ильхама Алиева на свободу вышло более 400 заключенных, из которых 50 именовались политзеками. И этот шаг уже высоко оценили посольство США в нашей стране, а также Евросоюз. Так что, спекуляция и тут, мягко говоря, неуместная.

С другой стороны, а чего вообще было ожидать от армянского лобби вообще и Армянского Национального Совета Южной Америки? Ну не признания же Армении виновной в оккупации наших земель! И не подбрасывания в воздух чепчиков в связи с развитием отношений между Азербайджаном и странами Южной Америки. Но тут как раз тот самый случай, когда уместно вспомнить поговорку про караван, который продолжает свой путь, невзирая на лай собак.