Представитель госдепа США 6-13 июня посетит Армению, Азербайджан и Грузию, заявили в ведомстве.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Как заявили в госдепе, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филип Рикер посетит Тбилиси, Баку и Ереван с 6 по 13 июня. «Рикер в Грузии встретится с правительством, оппозицией и представителями гражданского общества», — говорится в сообщении госдепа.

В частности, он планирует обсудить «продолжающуюся агрессию России и оккупацию Грузии», заявили в госдепе.

Похожие встречи состоятся в Армении и Азербайджане. В Армении и Азербайджане и.о. помощника госсекретаря также встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса двух стран и обсудит «двусторонние приоритеты и вопросы.