Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит сегодня с официальным визитом Боснию и Герцеговину, сообщает Анадолу.

В рамках визита будут обсуждены двусторонние отношения между странами и предприняты мероприятия для углубления сотрудничества.

После визита в Боснию и Герцеговину Президент Эрдоган совершит официальный визит в Черногорию 28 августа по приглашению президента страны Мило Джукановича.

На переговорах, которые пройдут в Черногории также будут обсуждены двусторонние отношения и возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

В ходе обоих визитов будет проведена оценка текущих событий на Балканах и произведен обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам.