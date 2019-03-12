«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли в 1/4 финала Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» разгромил мадридский «Атлетико» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс.

Счёт на 27-й минуте открыл Криштиану Роналду, замкнув подачу с фланга в исполнении Федерико Бернардески. В начале второго тайма Роналду оформил дубль, точно пробив головой после навеса Жоау Канселу. Голкипер «Атлетико» сумел отбить мяч, но сделал это за линией ворот. На 86-й минуте Роналду реализовал пенальти, назначенный за фол на Бернардески.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.

В другом ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Шальке-04». Встреча команд состоялась на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 7:0 в пользу английской команды.

Голами в составе «Манчестер Сити» отметились полузащитники Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Филип Фоден, а также нападающие Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этой встрече.

Напомним, первый матч в Гельзенкирхене завершился победой английской команды со счётом 3:2. Таким образом, «Манчестер Сити» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Шальке» завершает выступление в соревновании.