Английский «Манчестер Сити», французский «Пари Сен-Жермен», испанский «Реал», итальянский «Интер» и португальский «Спортинг» вышли в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов по итогам матчей пятого тура группового этапа, передает ТАСС.

ПСЖ на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2. На гол Килиана Мбаппе на 50-й минуте хозяева ответили мячами Рахима Стерлинга (63-я минута) и Габриэла Жезуса (76). В другом матче группы А германский «Лейпциг» разгромил бельгийский «Брюгге» со счетом 5:0. Таким образом, «Манчестер Сити» и ПСЖ обеспечили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» занимает первое место в группе с 12 очками, далее идут ПСЖ (8 очков), «Лейпциг» (4) и «Брюгге» (4).

В группе D мадридский «Реал» разгромил молдавский «Шериф» со счетом 3:0 и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря победе «Реала» в 1/8 финала турнира также вышел «Интер», ранее обыгравший донецкий «Шахтер» (2:0). «Реал» занимает первое место с 12 очками, далее идут «Интер» (10 очков), «Шериф» (6) и «Шахтер» (2). Молдавский клуб сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Португальский «Спортинг» на своем поле обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 3:1 и, набрав девять очков, обеспечил себе второе место в группе С. Первую строчку гарантировал нидерландский «Аякс» (15 очков), «Боруссия» набрала шесть очков и сыграет в Лиге Европы, турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка. В матчах группы В уже гарантировавший себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своем поле переиграл португальский «Порту» со счетом 2:0, а итальянский «Милан» обыграл испанский «Атлетико» (1:0). «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу (15 очков), далее идут «Порту» (5), «Милан» (4) и «Атлетико» (4).