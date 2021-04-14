«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над германской «Боруссией» из Дортмунда со счетом 2:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает ТАСС.

В составе «Манчестер Сити» отличились Рияд Марез (55-я минута, с пенальти) и Фил Фоден (75). У «Боруссии» гол забил Джуд Беллингем (15). Первый матч завершился домашней победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Таким образом, английская команда по сумме двух встреч прошла в следующий раунд турнира.

Отличившись в возрасте 17 лет и 289 дней, Беллингем стал вторым в списке самых молодых авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов, уступив только Бояну Кркичу, который в 2008 году в составе испанской «Барселоны» забил гол, когда ему было 17 лет и 217 дней.