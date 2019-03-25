ЮНИСЕФ о раннем развитии детей в Азербайджане

Работа, которую сегодня проделывает ЮНИСЕФ в Азербайджане в связи с развитием детей в период раннего детства, даст положительные результаты в будущем. Об этом в среду сказал Trend глава представительства ЮНИСЕФ в стране Эдвард Карвардин.

«Считаю, что через 20 лет в Азербайджане в этом направлении будут получены положительные результаты», — сказал Карвардин.

По его словам, период раннего детства имеет большое значение для дальнейшего развития детей и оказывает большое влияние на их достижения, так как многие проблемы в более позднем возрасте, такие как задержка в развитии, проблемы с физическим и психическим здоровьем, низкая грамотность, преступность и безработица, своими корнями уходят в намного более ранний этап жизни детей, часто в раннее детство

Глава представительства считает, что поддержка развития детей раннего возраста является важной стратегией для развития человеческого капитала и сокращения бедности.

Отметив, что развитию в период раннего детства способствуют как правильное питание, уход за ребенком, так и психологическое, интеллектуальное развитие, Карвардин сказал, что организация планирует проводить просветительскую работу в связи с этим.

«Мы приложили достаточно усилий для развития детей раннего возраста в Азербайджане. Мы также планируем просвещать родителей в связи с этим вопросом, чтобы они сами были в состоянии всесторонне и правильно заботиться о своих детях. Это касается не только здоровья, но и психологического и интеллектуального развития. Наша цель достичь комплексного развития детей в период раннего детства», — сказал он.

Карвардин сказал, что организация продолжит деятельность в данном направлении и в 2019 году, отметив, что в этом году в рамках сотрудничества с правительством Азербайджана будет проведена работа по улучшению лидерских навыков подростков и молодежи для их активного участия в жизни общества, для участия в жизни общества в инклюзивной форме детей, нуждающихся в особой заботе.