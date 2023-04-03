С начала полномасштабной войны России против Украины, с 24 февраля 2022 года, в Украине погибли более 500 детей.

Об этом исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила в Twitter.

«Со времени обострения войны в феврале 2022 года, по меньшей мере 501 ребенок был убит», — подчеркнула Рассел.

Она уточнила, что это лишь подтвержденные данные ООН.

«Реальное число наверняка намного больше, и последствия для пострадавших семей невозможно представить», — добавила она.

В то же время, по официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине от полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли 467 детей и более 944 получили ранения различной степени тяжести.

«Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 448, Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 88, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66», — говорится в отчете Офиса Генерального прокурора.

В случае раненых Кэтрин Рассел тоже называет большее число. По данным ООН почти одна тысяча детей получила ранения.

«Дети и семьи Украины платят наибольшую цену на этой войне», — добавила Рассел.