Число детей, которые с 24 февраля были вынуждены покинуть Украину, возросло до одного миллиона, заявила исполнительный директор Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел в Twitter.
Ранее представитель детского Фонда ООН Джеймс Элдер заявлял, что за одну неделю число детей-беженцев находилось на отметке в 500 тысяч.
«Всего за 2 недели. Один миллион детей покинули Украину», — написала Рассел. Она добавила, что ЮНИСЕФ совместно с партнерами продолжают оказывать помощь детям и матерям, которые находятся в зонах конфликта в Украине: организация поставит медикаменты в 22 больницы в пяти районах страны, эта помощь охватит 20 тысяч детей и матерей.