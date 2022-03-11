«Всего за 2 недели. Один миллион детей покинули Украину», — написала Рассел. Она добавила, что ЮНИСЕФ совместно с партнерами продолжают оказывать помощь детям и матерям, которые находятся в зонах конфликта в Украине: организация поставит медикаменты в 22 больницы в пяти районах страны, эта помощь охватит 20 тысяч детей и матерей.