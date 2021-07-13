Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор приняла решение уйти в отставку, передает РИА Новости.

«Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ, проинформировала генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша) о своем намерении уйти в отставку, чтобы посвятить себя проблеме здоровья семьи. Генеральный секретарь полностью понимает ее решение и принял его с глубоким сожалением», — сказал Хак на пресс-конференции.

По его словам, генсек ООН благодарен Фор за ее службу, направленную на улучшение жизни детей в странах мира.