Xiaomi за три дня потеряла $6,2 млрд своей рыночной капитализации

10 января 2019 года стоимость акций компании Xiaomi на закрытии Гонконгской биржи упали почти на 3,6%. За три дня их стоимость снизилась примерно на 17%. Это произошло на фоне оценок аналитиков, в том числе Goldman Sachs Group и China International Capital, которые предсказывают сокращение прибыли компании из-за конкуренции с Huawei и замедления рынка смартфонов в Китае.

Кроме того, 9 января Xiaomi разблокировала около 3 млрд акций, которые нельзя было продать из-за шестимесячной блокировки после выхода компании на биржу в июле 2018 года.

Bloomberg отмечает, что в рамках начавшегося в 2010 году раунда финансирования инвесторы купили около 3,9 млрд акций по цене около двух гонконгских долларов. Продавая эти бумаги по нынешней цене в 9,9 гонконгских долларов, инвесторы получают значительную прибыль, отмечает издание.

Xiaomi вышла на Гонконгскую биржу при оценке около $54 млрд в июле 2018 года, тогда торги начались с отметки в 17 гонконгских долларов за акцию. При этом в 2017 году при подготовке IPO некоторые топ-менеджеры Xiaomi рассчитывали на отметку в $100 млрд. Сейчас рыночная капитализация Xiaomi составляет около 264 млрд гонконгских долларов — это около $33,6 млрд.

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