Неудачный штурм Угледара в феврале стал крупнейшим танковым сражением с начала войны в Украине и стоил России 130 единиц танков и другой тяжелой техники, пишет New York Times со ссылкой на представителей украинской армии и кадры с беспилотников.

Издание отмечает, что к провалу российских войск привела их неспособность учиться на собственных ошибках, которые были допущены в начале войны. Так, танки и другая бронетехника РФ наступали на укрепленные украинские позиции колоннами, попадая в заранее подготовленную засаду.

По словам бойцов ВСУ, они изучили маршруты, которые использовали российские войска, усеяли поля вокруг Угледара минами, а грунтовую дорогу расчистили. Это позволило заманить противника на нужный путь, чтобы закрыть ловушку, рассказал лейтенант Владислав Баяк, командир 1-го механизированного батальона 72-й бригады им. Черных Запорожцев.

После появления колонны российских танков ее обстреливали из ПТРК Javelin, ПТУР «Стугна», гаубиц M777, французских САУ Caesar и даже ракетных систем HIMARS, которые используются преимущественно для атак по стационарным целям. Экипажи начинали паниковать и пытались развернуться. При маневрировании их танки выезжали на заминированную обочину и взрывались, создавая препятствия для отступления остальных. Далее в ход шла артиллерия, которая работала по военным, покидающим выведенные из строя машины. «Начинался хаос и взрывы», — описывает происходящее Баяк.

На многочисленных видео, как правило снятых с украинских беспилотников, видно как наступающие на Угледар российские танки и другая бронетехника, попадают под огонь ВСУ еще до того, как успевают их заметить. В некоторых роликах колонны оказываются полностью сожжены, так и не сделав ни единого выстрела, а паникующие экипажи БМП давят собственную пехоту, пытаясь покинуть зону обстрела. (moscowtimes.ru)