За последние сутки открытого вторжения в Украину российские войска потеряли около 200 человек личного состава, проинформировал 22 мая в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
танки ‒ 1285 (+7 за сутки);
«Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 мая ориентировочно составили около 29 050 (+200) человек (ликвидировано).
Также, по данным ВСУ, захватчики потеряли:
танки ‒ 1285 (+7 за сутки);
боевые бронированные машины ‒ 3141 (+25);
артиллерийские системы – 599 (+3);
реактивные системы залпового огня – 201;
средства противовоздушной обороны – 93;
самолеты – 204;
вертолеты – 170 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);
крылатые ракеты – 107 (+3);
корабли/катера – 13;
автомобильная техника и автоцистерны – 2194 (+16);
специальная техника – 43.
«Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на бахмутском направлении», – отметили в Генштабе ВСУ. (gordonua.com)