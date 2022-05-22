За последние сутки открытого вторжения в Украину российские войска потеряли около 200 человек личного состава, проинформировал 22 мая в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 мая ориентировочно составили около 29 050 (+200) человек (ликвидировано).

Также, по данным ВСУ, захватчики потеряли:

танки ‒ 1285 (+7 за сутки);

боевые бронированные машины ‒ 3141 (+25);

артиллерийские системы – 599 (+3);

реактивные системы залпового огня – 201;

средства противовоздушной обороны – 93;

самолеты – 204;

вертолеты – 170 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);

крылатые ракеты – 107 (+3);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2194 (+16);

специальная техника – 43.

«Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на бахмутском направлении», – отметили в Генштабе ВСУ. (gordonua.com)