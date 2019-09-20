Выборы без выхода из тупика

Как и ожидалось, выборы в Израиле не привели к существенным изменениям. Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» (Консолидация) и блок «Кахоль-лаван» (Синие-белые) попали в одинаковое положение. Они не получили серьезного увеличения своего представительства и не в состоянии сформировать коалицию даже со своими ближайшими союзниками.

После подсчета 95% голосов центристский блок «Кахоль-Лаван» под руководством бывшего начальника генерального штаба Биньямина (Бени) Ганца и экс-министра финансов Яира Лапида получает по предварительной оценке 32 депутатских мандата, а правая партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху — 31. Третье место занимает «Объединенный арабский список», пока у него 13 мандатов. Четвертое делят сефардская религиозная партия ШАС и «Исраэль бейтену» (Наш дом Израиль, НДИ) во главе с Авигдором Либерманом. Кроме них в Кнессет проходят еще четыре партии.

Казалось бы, уже можно говорить о политических итогах прошедших выборов, но в условиях Израиля не все так просто. Дело в том, что итоги голосования окончательно подводятся после подсчета голосов в так называемых «двойных конвертах». Голосование в «двойном конверте» разрешается тем гражданам страны, которые по определенным причинам не могут голосовать на избирательном участке по месту жительства. Речь идет, как правило, о военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дипломатах, избирателях с ограниченными физическими возможностями, находящихся в больницах гражданах, заключенных в тюрьмах.

«Двойной конверт» предназначен для того, чтобы один и тот же человек не голосовал дважды. Подсчет «двойных конвертов» проводится, в отличие от обычного голосования не на участках, а членами центральной избирательной комиссии (ЦИК). В апреле текущего года на предыдущих выборах почти 241 тыс. человек проголосовали в «двойных конвертах». Это примерно 5% избирателей.

В условиях политического пата изменение распределения мест в парламенте на один-два мандата может означать очень много. После подсчета 187,4 тыс. «двойных конвертов» блок «Кахоль-лаван» вырывается вперед. Теперь у него 33 мандата, у «Ликуда» — 31. НДИ теряет один мандат, получая восемь мест в Кнессете. Окончательный подсчет «двойных конвертов» уже не приведет к серьезному изменению распределения мест в парламенте.

О политическом тупике можно говорить потому, что как «Ликуд», так и «Кахоль-лаван» должны о чем-то договориться, так как только вдвоем они могут сформировать жизнеспособную коалицию.

Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой мелких правых партий и ультраортодоксов. Однако это только 56 мандатов. После апрельских выборов он попытался таким образом сформировать коалицию, но ей не хватило одного мандата. Это стало непреодолимым препятствием и пришлось назначать досрочные выборы.

Лидер НДИ Авигдор Либерман призывает к созданию правительства национального единства в составе «Ликуд», «Кахоль-лаван» и НДИ. Конечно, чисто арифметически это решит все проблемы с устойчивостью будущего коалиционного правительства.

Однако есть очень большие проблемы. Первая и очень сложная. Лидеры «Кахоль-лаван» Ганц и Лапид категорически не согласны образовывать коалицию с «Ликуд» пока его возглавляет Биньямин Нетаньяху. К нему слишком много вопросов со стороны правоохранительных органов. Через две недели премьеру предстоят слушания по поводу дел, в которых он выступает главным фигурантом.

Надо сказать, что в Израиле полиция и прокуратура совершенно отделены от политических воздействий. Если есть основания, то следствие будет вестись, в частности, полицией независимо от того кто занимает пост министра внутренних дел. Аналогично суд. В заключение уже определяли как премьеров, так и президентов. Так что Нетаньяху придется несладко на разбирательствах 3 октября.

Сам пока действующий премьер-министр тоже не настроен на коалицию с «Кахоль-лаван». «Скоро мы начнем переговоры, чтобы создать сильное сионистское правительство. Нам необходимо правительство, которое продолжит выступать за то, что Израиль — государство еврейского народа. Я уже говорил на эту тему с лидерами правых партий».

Как мы отмечали, одних правых партий для коалиции мало, поэтому без НДИ Биньямину Нетаньяху никак не обойтись. И здесь его подстерегает еще одно практически непреодолимое препятствие. НДИ требует отказаться от одиозных ограничений религиозного толка, влияющих на повседневную жизнь. В частности, запрета на движение общественного транспорта в субботу. Кроме того, как бывший министр обороны Авигдор Либерман требует, чтобы ортодоксы служили в армии наряду с остальными гражданами и платили налоги как все. Со своей стороны, религиозные партии встречают это в штыки и не хотят никакой коалиции на таких условиях.

С учетом того, что фигура Нетаньяху становится stumbling block — камнем преткновения по данным газеты «Исраэль хайом» соратники Либермана прорабатывают варианты смещения Нетаньяху с поста партийного лидера — для того чтобы «Ликуд» и «Исраэль бейтену» смогли сформировать устойчивый альянс. Для этого однопартийцы Либермана провели серию встреч с соратниками Нетаньяху. На них присутствовал и сам Либерман. На этих переговорах обсуждались возможные способы смещения Нетаньяху с должности и назначения другого председателя — чтобы действующий премьер не имел возможности заниматься созданием коалиции.

Вариант со свержением всерьез рассматривает и влиятельная англоязычная газета Jerusalem Post. В публикации считают, что Нетаньяху может лишиться председательства, если переговоры о создании коалиции зайдут в тупик или если ему самому не удастся сформировать альянс. Идею о перспективах проведения третьих повторных выборов, которую иногда вбрасывает «Ликуд», похоже, мало кто считает реальной. Повторные выборы в Кнессет 17 сентября и без того стали довольно досадной необходимостью.

Судя по всему, в Москве не очень верят, что Нетаньяху снова возглавит израильское правительство. Не в последнюю очередь с этим связана неуступчивость Путина на последних переговорах с угрозами сбивать израильские самолеты, которые будут бомбить объекты в Сирии.

Кремль считает, что политика правоцентристской коалиции во главе с «Кахоль-лаван» будет менее агрессивной по отношению к Сирии, присутствии там иранцев и к Ливану, где все большее влияние приобретает «Хезболла».

Действительно, на посту начальника генерального штаба, а это высшая военная должность в Израиле, Бени Ганц всегда выступал против развернутых военных операций против ХАМАС и «Хезболлы». Он был против вторжения в Газу, зачистки городских кварталов из-за высокого риска больших потерь пехоты и танков.

Если он и Лапид на том или ином посту возглавят Израиль, то позиция может и измениться. Все-таки агрессивность Ирана нисколько не уменьшилась, а возможности террористических организаций увеличились. Тем не менее, очевидные изменения произойдут.

Если Биньямину Нетаньяху удастся сформировать коалицию и остаться на посту, то политика Израиля станет более жесткой по всем направлениям. Отношения с Россией ухудшатся, а с США при Трампе станут еще более тесными.

Израиль будет относительно долго переживать период политической неопределенности и это делает обстановку на Ближнем Востоке и регионе Персидского залива более напряженной.