Период потенциального выхода Ирана на технические возможности, позволяющие ему произвести ядерные вооружения, сократился до нескольких месяцев. С таким заявлением выступил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США атомные разработки Ирана, он отметил: «К сожалению, мы знаем, что его ядерная программа галопом мчится вперед». «Иран отменил ограничения, которые были наложены на него соглашением, в том числе в отношении объема обогащенного ядерного материала. Материала, который теперь в некоторых случаях обогащен до уровня в 20% и даже — в небольшом объеме — до 60%. Он начал эксплуатировать некоторые более современные центрифуги для обогащения урана», — подчеркнул Блинкен.

«Чем дольше это продолжается, — продолжал он, — тем сильнее укорачивается период, который им требуется для того, чтобы выйти на создание ядерного оружия». «Соглашение [СВПД] продлило этот период до года или больше. Однако, согласно опубликованным сообщениям, он теперь сократился до нескольких месяцев в лучшем случае. И, если ситуация будет сохраняться, то он уменьшится до нескольких недель», — утверждал шеф американской дипломатии. (ТАСС)