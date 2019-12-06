Встреча глав МИД

Вчера, 4 декабря в Братиславе при посредничестве МГ ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Встреча длилась более 3,5 часа при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

По итогам длительных переговоров стороны договорились провести очередную встречу по карабахскому урегулированию в начале следующего года. «Министры договорились о продолжении переговоров и проведении очередной встречи в начале следующего года», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Но, после встречи, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выступил за включение сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в переговоры по урегулированию конфликта.

По мнению армянской стороны, это позволит сделать процесс урегулирования «более содержательным». Также в МИД Армении заявили о необходимости роста взаимного доверия между сторонами.

Проблема в том, что перед визитом в Братиславу, когда Лавров был в Баку, Эльмар Мамедъяров заявил, что в Братиславе ожидается, что Азербайджан и Армения проведут предметные переговоры.

«Что такое безопасность в нашем понимании и понимании Армении? Есть понимание того, что в первую очередь вооруженные силы должны вернуться в казармы. Да, безопасность важна. Но и для Азербайджана, его населения в Карабахе.

Мы обратились к сопредседателям для подготовки доклада по оценке ситуации и решению вопроса безопасности. Для этого нужны серьезные предметные переговоры. Я думаю, что завтра мы откроем эти переговоры. Ожидания от встречи с армянским коллегой завтра в Братиславе заключаются в том, что мы должны двигаться вперед»,- говорил он.

Но теперь выясняется, что предметные переговоры, которые длились более 3 часов, были о встрече в новом году. Интересно, неужели для этого нужно было лететь в Братиславу, чтобы договориться? Понятное дело, что в 2020 году в рамках МГ ОБСЕ или же по инициативе МИД одной из этих стран, или же на полях каких-то мероприятий главы МИД Азербайджана и Армении пересекутся и обсудят карабахский конфликт. Но какой толк во встрече, на которой договариваются о следующей встрече?

Если учесть тот факт, что в последнее время в урегулировании карабахского конфликта сильно заинтересована и проявляет активность российская сторона, речь может идти о каких-то более серьезных вопросах. Ни Франция, ни США сейчас не проявляют интереса к урегулированию данного конфликта. Франция и в целом ЕС сейчас заняты своими проблемами, а у администрации Трампа на носу президентские выборы.

Кстати, нельзя упускать из виду и отставку Джона Болтона, который имел свое видение урегулирования НК конфликта. Сейчас же его нет. Поэтому им сейчас не до Карабаха. Но вот России самое время закрепить свои позиции.

С учетом частых визитов Лаврова в регион (только за ноябрь он был и в Ереване и в Баку), а также встреч официальных лиц Азербайджана и России, можно вполне предположить, что сейчас модераторство урегулирования карабахского конфликта полностью у России.

А какой план России? В 2011 году был российский план урегулирования, который вошел в историю как «казанская формула». О том, что это такое на деле, можно найти информацию в интернете, а если коротко, то те же мадридские принципы, но с добавлением в них определенных российских штрихов.

А именно: речь шла о вводе российских или около российских (ОДКБ) миротворческих сил в Карабах. Но тогда ни азербайджанская сторона, ни даже армянская не согласились на данную формулу. При этом обе стороны обвинили друг друга в том, что кто-то не подписал эти соглашения. Тем не менее, ни Ереван, ни Баку ввод на территорию Карабаха российских миротворческих сил не устраивал. И это, наверное, было единственным беспрецедентным фактором, когда оба государства имели единую позицию по одному вопросу.

Но с того момента прошло 9 лет. За это время многое изменилось. Поменялось название «казанской формулы», теперь она стала «планом Лаврова». Неизменно лишь желание России ввести свои миротворческие силы в Карабах. Формула проста, Азербайджан получает 5-6 районов, а возможно даже все 7, но при этом Россия вводит свои миротворческие силы в эту зону и контролирует безопасность армянских и азербайджанских общин. Вопрос же статуса Карабаха остается на неопределенный период.

Если российские миротворцы войдут в регион, то они больше оттуда никогда не выйдут, а потому Азербайджан никогда Карабах не получит. Соответственно данная формула не может устроить Баку, но вполне устраивает Ереван и Москву, так как границы открываются, начинает налаживаться экономическое взаимодействие. В проигрыше остается Азербайджан, который навсегда теряет возможность вернуть Карабах под свою полную юрисдикцию.