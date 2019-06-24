Вопрос азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев был обсужден в ПАСЕ

В Комитете по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудили вопрос азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает французское бюро Report, здесь присутствовали члены Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев ПАСЕ, зампред Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов, журналисты и др.

По словам зампреда Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуада Гусейнова, приоритетными вопросами для Азербайджанского государства являются нужды и проблемы людей, ставших вынужденными переселенцами в результате оккупации Арменией 20% наших территорий.

Ф.Гусейнов подчеркнул важность решения нагорно-карабахского конфликта для восстановления фундаментальных прав азербайджанских вынужденных переселенцев.