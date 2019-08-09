Вход во Дворец шекинских ханов вновь открыт для посетителей

Как стало известно Report, завершены исследовательские и восстановительные работы, которые после инцидента во дворце шекинских ханов проводили министерства по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, Государственным агентством по туризму и Генпрокуратурой.

Таким образом, с сегодняшнего дня вход для туристов во Дворец шекинских ханов открыт.

Отметим, что 14 июля около 12 часов дня у дерева, посаженного примерно в 1530 году на территории Дворца шекинских ханов, отломилась ветвь диаметром около 50 см и упала на туристов, находящихся во дворе дворца. В результате этого пострадали 19 человек. Из них 2 гражданина России азербайджанского происхождения, 5 граждан Сирии, другие – граждане Азербайджана. Одна пострадавшая во время инцидента гражданка Азербайджана скончалась в больнице.

После инцидента по решению Госагентства по туризму был закрыт вход на территорию Дворца шекинских ханов, расположенный в государственном историко-архитектурном заповеднике «Юхарыбаш».