Сегодня в Азербайджане, как и во всем мире, отмечается Международный день музеев, сообщает #.

Вход в большинство музеев Баку пр традиции будет свободный для всех желающих.

Министерство культуры Азербайджана представило перечень музеев Баку, где пройдет День открытых дверей.

Это — Азербайджанский национальный музей искусств, Азербайджанский национальный музей ковра, Азербайджанский государственный театральный музей имени Джафара Джаббарлы, Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры (а также его филиалы – Мемориальный музей Ниязи, Мемориальный музей Вагифа Мустафазаде, Отделение народных инструментов, Дом-музей Гара Гараева), Азербайджанский музей независимости, Дом-музей Узеира Гаджибейли, Дом-музей Самеда Вургуна, Мемориальный музей Бюльбюля, Мемориальный музей Мамеда Саида Ордубади, Дом-музей Джалила Мамедгулузаде, Квартира-музей Азима Азимзаде, Мемориальный музей Наримана Нариманова, Квартира-музей Абдуллы Шаига, Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей, Дом-музей Саттара Бахлулзаде, Мемориальный музей Юсифа Мамедалиева.

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев (International Museum Day).

Этот день появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято решение об учреждении этого праздника. Сегодня в ICOM входят 40 тысяч участников из более чем 140 стран мира.

В праздничный день музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения.