Этот год в туристическом плане должен был стать годом развития внутреннего туризма. Из-за пандемии выезд в большинство стран сейчас невозможен или слишком дорог. Даже в популярные среди граждан Турцию и Грузию в этом году отправились немногие.

Из-за сложного финансового положения немалый процент граждан вообще не собирается отдыхать этим летом, а остальные рассматривают для отдыха районы. Так, согласно опросу центра анализа медиа, в котором приняли участие 760 респондентов, 47% не собираются отдыхать летом, 7,8% будут на даче, 8% поедут за границу, а 36,7% в регионы. Среди регионов наибольшей популярностью пользуются Лянкяран, Шеки-Загатала, Губа-Хачмаз. При этом на отдых большинство респондентов не готовы тратить большие суммы — бюджет не более 600 манатов.

Казалось бы, сложившаяся из-за пандемии ситуация – повод для отечественного турбизнеса доказать гражданам, что и в нашей стране можно отдохнуть качественно и относительно недорого. В частности, ожидалось, что отели, долго простаиваюшие из-за карантинных мер, будут привлекать постояльцев улучшенным сервисом, расширением списка оказываемых услуг и ценовыми предложениями, рассчитанными и на клиентов со средними доходами. Но все осталось как было, так как владельцы отелей понимают, что те, кто захотят отдохнуть и так приедут к ним из-за отсутствия альтернативы. Нет, конечно, есть и те, кто дорожат клиентами и стремятся создать себе положительную репутацию, но их гораздо меньше, чем хотелось бы.

В последнее время все чаще, в том числе в соцсетях, появляются жалобы на плохой сервис и высокие цены в отелях, а также на низкую культуру обслуживания.

«Платили по 200 манатов в сутки. В итоге получили ресторан, в котором летали мухи, скудный завтрак и плохо убранный номер» – пожаловалась на один из региональных отелей отдыхавшая там туристка.

«Мы платили 180 манатов в сутки. За два дня проживания номер никто не убрал. Завтрак, включенный в стоимость, был очень скромным. После того, как мы выписались из отеля, нам заявили, что для того, чтобы находиться на его территории, нужно заплатить по 5 манатов за человека», –так описала отдых в родных пенатах другая туристка.

Жалобы на несоответствие цен и качества сервиса в отечественных отелях были и, к сожалению, есть, говорит председатель Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди.

«Где наши стандарты квалификации, профстандарты, которые разрабатываются государством? Где возможности для получения квалификации либо переквалификации сотрудников? Мероприятия, направленные на повышение качества услуг в стране, очень важны. И ценовой вопрос тоже серьезный. Имеющиеся проблемы можно решить сертификацией и рядом других мер», – сказал он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев подчеркнул, что хотя в стране собирались в этом году развивать внутренний туризм, но это так и не произошло.

«В свое время я преподавал бизнес-этику, где в частности уделялось внимание вопросам психологии предпринимателя. Азербайджанский предприниматель – особая тема. У нас все хотят сразу стать миллионерами, тут же много заработать. В некоторых популярных отелях стоимость номера составляет 300-450 манатов в сутки. Откуда предприниматели берут такие цены, как они их рассчитывают? Если бы там посетителей постоянно кормили черной икрой, еще можно было бы понять. Но уровень оказываемых услуг не соответствует запрашиваемой сумме», – говорит Агаев.

По его словам, отели не боятся потерять клиентов, не боятся антирекламы, потому что у нас до сих пор редко кто пишет отрицательные отзывы, многим неудобно ругать, даже если есть за что. Чаще пишут отзывы, когда все понравилось. Или отели нанимают людей, чтобы те писали о них хорошие отзывы в интернете.

«А если бы отрицательных отзывов было больше и клиенты предъявляли соответствующие требования, ситуация была бы иной. Однажды я отправил пятизвездочному отелю список того, что должно быть в объекте такой категории. Если в номере нет рожка для обуви, зубной щетки и т.д., что это за пятизвездочный отель? У нас, даже если платишь большие деньги, приходится каждый раз просить, чтобы принесли в номер одноразовые пакетики чая. Перед началом туристического сезона нужно проводить мониторинги отелей и это должен делать общественный совет», – говорит он.

Многие выбирают отели, в которых есть различные услуги, например, бассейн, сауна и т.д. Но, как отмечает Агаев, можно остановиться в другом, более дешевом месте, и приходить в отель за нужной тебе услугой, оплачивая ее.

В свою очередь председатель профсоюза санаторно-курортной системы и туризма Азербайджана Джамаладдин Исмаилов сказал, что слышит немало негативных отзывов по поводу отелей из-за неоправданно высоких цен.

«Многие наши предприниматели в области туризма грабят туристов, вот и вся система. Берут большие деньги и не оказывают нормальные услуги. На днях знакомый, который решил с семьей отдохнуть в Гедабекском районе, жаловался на то, что он ужаснулся ценам на отели в регионах, задав поиск в интернете. Все чаще туристы останавливаются по рекомендации знакомых в небольших, не раскрученных отелях, где цена за сутки без питания составляет 40-50 манатов. Такие отели всегда битком забиты, а дорогие стоят полупустые. Например, у нас есть турбаза «Хазар» в Набрани, которая забита полностью, так как профсоюзные путевки доступны по цене», – сказал он.

По его словам, граждане стали лучше считать свои деньги, так как во время пандемии у многих существенно сократились доходы. И они не готовы платить втридорога.

Эксперт также отметил, что побережье моря во многих местах загрязнено, ходят коровы, и никто не наводит порядок. Но люди согласны уже и на это, главное, чтобы цены на проживание и еду были умеренными, настолько им нужно сменить обстановку и сбежать из душного города.