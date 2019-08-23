Верховный суд Гонконга запретил демонстрантам нарушать работу метро

Оператор метро Гонконга — компания MTR — в пятницу вечером получила поддержку Верховного суда в виде официального предписания, запрещающего демонстрантам нарушать работу подземки. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Постановление будет действовать неделю, до 30 августа. Оно предусматривает ответственность за препятствование работе метро, ненадлежащее поведение на станциях и в поездах, порчу оборудования, оскорбление персонала подземки.

В июле и в августе демонстранты уже неоднократно нарушали работу нескольких линий метро, блокируя двери и нажимая «тревожную кнопку» вызова в вагонах.

За последние сутки группы радикальных активистов разрисовали граффити с ругательствами стены на станции метро «Квай фонг» и оскорбляли ее сотрудников. У станции в пятницу вечером оставались десятки агрессивно настроенных радикалов. Она по соображениям безопасности была закрыта раньше положенного времени, поезда на ней не останавливаются. Ранее на этой же станции 11 августа полиция применила слезоточивый газ против участников беспорядков.(ТАСС)