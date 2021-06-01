В районе Мюнбич сирийской провинции Алеппо продолжается акция протеста против насильственного привлечения в ряды YPG [сирийское крыло PKK] местной молодежи, сообщает Анадолу.

Акции, вспыхнувшие накануне в Мюнбиче, перекинулись на близлежащие селения. Мирные жители собрались в районе Хюдхюд на востоке Мюнбича и попытались проникнуть на территорию административного центра Мюнбича.

На КПП «Каддаф» на въезде в район террористы YPG/PKK открыли огонь по мирным жителям: погиб один, ранены 6 человек.

В ответ на это участники акций подожгли автомобиль террористов.

По полученным данным, делегация России и режима Башара Асада провела встречу с лидерами племен региона в административном центре Мюнбича.

Во встрече принял участие лидер племени «Абу Саид» Шейх Ибрагим Шелаш и лидеры еще четырех племен.

Представители террористической организации также приступили к переговорам с лидерами местных племен.

Террористы YPG/PKK принудительно рекрутируют в свои ряды представителей молодежи Мюнбича мужского и женского пола, родившихся в период с 1990 по 2003 год.

Группировка осуществляет аналогичную практику и в других городах на северо-востоке Сирии — Айн-аль-Араб, Камышлы, Маликия, Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Таким образом YPG/PKK пытается вовлечь мирных жителей в террористическую деятельность в районах, находящихся под ее контролем.