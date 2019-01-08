Велосипедистам – зеленый свет, или дорожки для галочки?

На дорогах Азербайджана будут созданы велосипедные дорожки и стоянки.

Об этом говорится в Государственной программе по безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг., утвержденной Распоряжением главы государства от 27 декабря 2018 года.

Программа предусматривает определение территорий, где могут быть созданы велосипедные дорожки и велостоянки, в связи с чем будут подготовлены и реализованы соответствующие предложения.

Однако граждане настроены по этому поводу довольно скептично, говоря о том, что велосипедные дорожки будут созданы лишь для галочки, а ездить по ним решатся только камикадзе. Кроме того, многие уверены, что по этим дорожкам будут ходить пешеходы или парковаться машины.

Как рассказал в беседе с # эксперт в области транспортных вопросов Азер Аллахверанов, велосипедные дорожки будут созданы в рамках реализации Госпрограммы, и за это отвечают соответствующие структуры.

«Если какой-то компонент программы не может быть реализован, то необходимо обсуждение, почему это происходит и что нужно предпринять в таком случае. Для начала необходимо обозначить те дороги, на которых можно создать велосипедные полосы. Речь идет в первую очередь о столичных дорогах, и этот вопрос будет курировать Бакинское транспортное агентство. На многих столичных дорогах такая возможность есть, но не на всех. В этом случае нужны соединительные узлы, так как велосипедные полосы не должны быть фрагментарными», — сказал эксперт.

По словам А.Аллахверанова, не должно быть так, чтобы велосипедист какой-то участок проезжал, а затем ему бы приходилось тащить велосипед на себе до следующей велосипедной дорожки. После того, как будут выявлены дороги, на которых возможно создание велосипедных полос, должен быть подготовлен проект предложений, а затем реализованы конкретные меры, то есть это трехступенчатая работа.

По его словам, велосипедные дорожки должны создаваться не за счет уменьшения площади тротуаров, а за счет широких дорог. Создание велосипедных дорожек должно учитываться при строительстве новых дорог и массивов. Кроме того, они должны быть изолированы от автомобилей, чтобы не было риска, что те будут заезжать на велосипедные дорожки. Важно определить и необходимое количество парковок для велосипедов. Как считает А.Аллахверанов, частный сектор в этом также может принять активное участие. Например, супермаркеты или молы могут создать свои велосипедные стоянки.

«И тогда государству придется создавать меньше парковок, а это уже экономия бюджетных средств. Велосипедные стоянки не займут много места. Скажем, на месте одного авто можно поставить 10-15 велосипедов. Сейчас велосипедистов в столице не так много, потому на данный момент большого количества велосипедных парковок не требуется», — сказал эксперт.

Как отметил наш собеседник, на сегодняшний день велосипедные дорожки есть в некоторых частях Баку, в частности, в Приморском парке.

«Кроме того, недавно в Ясамальском районе была проведена новая дорога, и там тоже есть место для проезда велосипедистов. Да, пока нам далеко до того, что сделано по этому поводу в странах Европы, но начало положено. Конечно, следует учитывать опыт других стран в этом вопросе. Так, в Вене все сделано для удобства велосипедистов, и речь не только о дорожках, но и об установленных соответствующим образом дорожных знаках, светофорах для автомобилистов. Есть там и большое количество велосипедных стоянок, а также терминал, где каждый желающий может бесплатно взять велосипед напрокат. Повторюсь, это совершенно бесплатно, и таким образом государство стимулирует граждан отказываться от автомобилей и автобусов и переходить на экологический вид транспорта», — поделился А.Аллахверанов.

Помимо экологичности, можно отметить, что велосипед – транспорт, который позволяет людям оставаться в хорошей форме и является частью здорового образа жизни. В Европе на велосипедах ездят не только простые граждане, но и высокопоставленные чиновники, у нас же даже представить себе что-то подобное пока не получается.

По словам А.Аллахверанова, необходимо создать инфраструктуру для езды на велосипедах, и тогда сначала их будет использовать лишь определенный пласт граждан, но со временем велосипедистов станет больше. Далеко не все могут позволить себе его покупку, потому чтобы привлечь граждан к использованию этого вида транспорта, по мнению эксперта, возможно, со временем государство сделает возможным его бесплатный прокат.

«Конечно, езду на велосипеде нужно пропагандировать, и у нас есть Федерация велосипедного спорта и различные организации, которые этим занимаются, а в будущем будут вести пропаганду более активно. Также необходимо обучать людей езде на велосипеде и правилам дорожного движения», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что большое внимание должно быть уделено безопасности велосипедистов, и вообще нужно заниматься просвещением всех участников дорожного движения.

51 просмотров