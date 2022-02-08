Бездомных кошек и собак в Баку так много, что добрых рук на всех, к сожалению, не хватит. Потому необходима работающая программа стерилизации, дабы их армия не пополнялась. Тем животным, которым не повезло родиться и жить на улице, можно помогать, хотя бы накормив и напоив, а также обустроив места, где они могут укрыться в непогоду. Как показывает опыт соседней Турции, это могут сделать соответствующие структуры при поддержке населения. В этой братской стране уже не один год стоят аппараты, которые выдают порцию корма и воды для животных в обмен на пустую пластиковую, стеклянную или алюминиевую тару. В итоге, хорошо и экологии, и четвероногим бродяжкам. Подобные автоматы есть и в Грузии.

Что касается нашей страны, то зоозащитники уже давно говорят о том, что и нам такое необходимо. Наконец они появились и у нас, правда, пока в рамках пилотного проекта. Киоски для кормления бездомных животных установлены перед зданием Министерства экологии и природных ресурсов. Один из них выдает порцию корма за оплату, другой – за использованную пластиковую тару, которая затем подвергнется переработке.

Цель проекта – формирование сострадания и любви к бездомным животным, нуждающимся в уходе, а также переработка пластиковых отходов.

Сейчас бездомных животных, в первую очередь, кошек, кормит больше людей, чем раньше. В столице то тут, то там можно увидеть разбросанный сухой корм для животных. Но хотелось бы, чтобы кормежка стала упорядоченной. К тому же, помимо еды, животным нужна вода.

«Всегда выбираю сумку побольше, чтобы было куда положить пакет с сухим кормом для бездомных животных, которых встречаю по дороге. Воду одно время ставила, но дворник каждое утро выбрасывала посуду с ней. Если в разных частях города установят кормушки, тем, кто любит животных, будет проще им помочь. То, что начало положено, вызывает у меня оптимизм», – говорит в беседе с # жительница столицы Светлана Бабаева.

Глава Общественного объединения по защите животных Азер Гараев подчеркивает, что существует непосредственная связь гуманного отношения к животным с правозащитой, с движением зеленых. Многие лидеры движения зеленых пришли в природозащиту через защиту прав братьев наших меньших, говорит эксперт.

«Важно предпринимать шаги для формирования у населения гуманного отношения к животным, без чего невозможна природоохрана вообще», – подчеркивает Гараев.

По его словам, радует, что Минэкологии в городе наконец начали создавать кормушки, где человек может покормить бездомное животное. Он выразил надежду на то, что это не будет просто показной акцией и эти кормушки будут в скором времени распространены повсеместно.

«Конечно, нужно, чтобы такие кормушки защищали от вандалов. Если есть люди, которые покушаются на памятники, то можно себе представить, как такие вандалы будут относиться к аппаратам для прикорма бездомных животных. Но необходима оперативная реакция на подобное представителей МВД, ведь есть патрульные службы, камеры наблюдения, правоприменение, и для этого не нужно, чтобы видео о факте вандализма сначала появилось в соцсетях, а потом МВД на него запоздало отреагировало. Должна быть общественная реакция, но не всегда неравнодушные люди становятся свидетелями таких случаев и это надо учитывать», – говорит Гараев.

Зоозащитник отмечает, что отрадно и то, что Минэкологии в различных частях города устанавливает укрытия для бездомных животных.

«Надеюсь, что это будет сделано не только в центре, но и на периферии. Наша организация готова оказать в этом вопросе всю возможную поддержку. Хотелось бы, чтобы также министерство образования подключилось к вопросу формирования гуманного отношения к животным. Это не природоохрана, не экология и мешать все в одну кучу ни в коем случае нельзя. То, что мы сейчас наблюдаем всплеск безобразий в школах, во многом происходит от того, что дети видят жестокость по отношению к животным со стороны взрослых и государства каждый день» – уверен он.

Но оптимизм по поводу установки кормушек разделяют далеко не все. Так, волонтер в сфере зоозащиты Лейла Ширинова считает, что это проект лишь для галочки и будут они только там, где их могут увидеть туристы.

«В городе в свое время были плакаты с надписью о том, что нужно относиться к животным с добротой. Это было для того, чтобы иностранцы думали, что в нашей стране хорошо относятся к животным, помогают, кормят. А между тем определенные структуры убивали и убивают бездомных собак. В последнее время много публикаций на тему того, какая большая разница между тем, как к бездомным животным относятся в Турции, и у нас. Видимо поэтому у нас решили поставить кормушки, как в Турции. Не факт, что они будут работать не только первое время, а постоянно. В некоторых частях города поставили домики для кошек, так большинство из них забиты мусором», – говорит она.

По словам Шириновой, в развитых странах есть приюты для бездомных животных. У нас их нет, помимо нескольких частных.

«В стране отсутствует правильная политика по отношению к бездомным животным. Поэтому на такие проекты смотрю со скептицизмом. Боишься за каждого бездомного щенка, они находятся в смертельной опасности. Сегодня ты их накормил, а завтра их могут убить», – резюмировала волонтер.