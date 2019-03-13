Вашингтон не хочет, чтобы союзники в Европе подсели на российский газ

Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта «Северный поток — 2″, — сказал он. — Мы сами не больше хотим зависеть от поставок нефти из Венесуэлы».

Помпео отметил, что США намерены «помочь своим друзьям обеспечить диверсификацию» поставок энергоносителей. Госсекретарь в связи с этим отметил роль частных компаний в наращивании экспорта сжиженного природного газа в Польшу.

По словам госсекретаря, Вашингтон рассчитывает на то, что Берлин пересмотрит свою позицию и не позволит завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом Помпео заявил во вторник в эфире телеканала CNBC .

Ему был задан вопрос о том, как США относятся к тому, что проект «Северный поток — 2» все ближе к завершению. «Здесь все ясно: Германия отдает свои деньги россиянам в то время, когда ее защищают другие», — сказал Помпео. «Мы призываем их не завершать газопровод, мы призываем их диверсифицировать поставки энергоносителей», — добавил госсекретарь.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца текущего года.