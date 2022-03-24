Вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью «России 1», что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.

«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», — сказал Новак.

Он также отметил, что «в этой жизни все может быть», но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — «какой-то апокалиптический сценарий».