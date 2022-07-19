Российско-украинский конфликт вносит коррективы в мировую политику. Так, Евросоюз решил отказаться от российских энергоносителей. Согласно плану, до конца текущего года Евросоюз на 67% должен снизить потребление российского газа. С этой целью Брюссель предлагает найти новых поставщиков природного газа, а также экономить странам расход топлива.

Именно с целью найти замену российскому газу на европейском рынке в Баку зачастили высокопоставленные гости из Брюсселя. Логическим итогом переговоров Евросоюза с Азербайджаном стало подписание в ходе визита в Баку президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.

Подписанный документ предполагает двукратное увеличение экспорта газа из Азербайджана. В планах Евросоюза предусмотрено расширение Южного газового коридора (трубопровод TANAP) и доведение объема поставок с 8 до 20 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, в течение пяти лет поставки газа по Южному газовому коридору возрастут вдвое — с 2027 года ежегодно в Европу должно поступать не менее 20 миллиардов кубометров голубого топлива.

В подписанном меморандуме отмечается важность долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов. Подобные планы в отношении Азербайджана подразумевают многомиллиардные инвестиции со стороны Евросоюза. Ранее азербайджанские чиновники подчеркивали, что для получения Европой природного газа в необходимом объеме необходима разработка новых месторождений, а также улучшение инфраструктуры Южного газового коридора. В частности, Азербайджан обладает возможностью увеличить объем поставок природного газа примерно на 10 миллиардов кубометров в год за счет реализации второй стадии месторождения «Апшерон», однако для этого необходимы европейские инвестиции.

Обращение Евросоюза к Азербайджану увеличить экспорт газа звучит привлекательно и сулит большие доходы для страны. Но будут ли оправданы миллиардные вложения Азербайджана в разработку и эксплуатацию новых газовых месторождений, если в один прекрасный день Евросоюз заявит, что больше не нуждается в дополнительных объемах природного газа? С учетом этого риска вполне логично, что азербайджанская сторона настаивает на том, чтобы Евросоюз взял на себя финансовые риски и включение в подписанный в Баку меморандум пунктов по долгосрочным, предсказуемым и стабильным контрактам. И это позволяет утверждать, что Брюссель взял на себя это обязательство финансировать разработку газовых месторождений.

Здесь также необходимо учитывать, что существующая инфраструктура Азербайджана позволяет транспортировать в Европу и туркменский газ. Недавно вице-президент Турции Фуат Октай заявил о том, что Анкара изучает три варианта получения туркменского газа: по трубопроводу, в рамках своп-соглашения и комбинации морских и трубопроводных поставок. Все три варианта предусматривают использование трубопровода TANAP.

По словам Ф.Октая, эту идею полностью поддерживает президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Для Туркменистана, который обладает четвертыми по величине запасами газа в мире – 19,5 триллионов кубометров, предоставляется прекрасный шанс начать экспорт своего газа в Европу. И для этого начинания есть договорная основа – еще в прошлом году между Азербайджаном и Туркменистаном было заключено соглашение о совместной разработке некогда спорного месторождения «Достлуг» на Каспии. Этот факт может привести к объединению усилий двух прикаспийских стран с целью увеличения поставок газа в Европу.

Стоит отметить, что европейские чиновники на протяжении многих лет предлагали властям Туркменистана подобный вариант.

Сложившиеся реалии полностью отвечают интересам Азербайджана, который на протяжении почти двух десятилетий прикладывает усилия для того, чтобы стать одним из ведущих экспортеров газа в Европу. В свое время, Евросоюз не хотел инвестировать проект по транспортировке азербайджанского газа в Европу, и Баку пришлось реализовать газопровод TANAP за свой счет. Только после этого европейские компании решили подключиться к строительству Трансадриатического газопровода (TAP), который стал заключительным звеном Южного газового коридора.

Сегодняшняя ситуация наглядно демонстрирует торжество всесторонне продуманной и блестяще просчитанной нефтегазовой стратегии Азербайджана. Недооценка альтернативных моделей и стратегий привела Европу на грань энергетического коллапса. И сейчас наступил момент истины, когда Европа начинает осознавать ошибочность подходов к государствам, которые отказывались слепо идти в фарватере их политики, но сумели создать потенциалы для глобальной экономики и энергетики.

Азербайджан со своей ресурсной базой, транзитной инфраструктурой превращается в решающий фактор, формирующий современную энергетическую карту миру. Безусловно, все это стало возможным благодаря личным усилиям президента Ильхама Алиева, последовательно выстраивавшего верную внешнеполитическую и энергетическую стратегии, базирующихся на национальных интересах, правильном понимании развития экономических трендов, тенденций в международных отношениях. Азербайджан после восстановления своей территориальной целостности, предпринимает уверенные шаги по укреплению своей экономической устойчивости и превращению в политический центр решения глобальных задач. И Евросоюз вынужден безоговорочно признать эту данность, созданную усилиями Азербайджана.

Азербайджан стал ключевым партнером Евросоюза благодаря своей независимой политике, а подписанный в Баку меморандум помимо подтверждения этого факта, показал недальновидность и ошибочность проводимой ранее Европой внешнеполитической линии в отношении нашей страны.