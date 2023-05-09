Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил «Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Туркменистана по созданию совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству».

Как сообщает Report, решение было опубликовано в официальной прессе.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны создадут совместную консультативную комиссию по таможенному сотрудничеству и проведут обмен информацией с целью улучшения сотрудничества в этой области.

Отметим, что соответствующий документ 27 апреля утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.