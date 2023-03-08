Латвия является членом НАТО и Европейского Союза. Мы рассматриваем Азербайджан в качестве близкого экономического партнера.

Об этом заявил Президент Латвии Эгилс Левитс на встрече с азербайджанскими и латвийскими бизнесменами в Баку.

Президент Латвии сказал, что Азербайджан играет активную роль на европейском энергетическом рынке: «Азербайджан играет роль и в диверсификации энергоресурсов».

Эгилс Левитс отметил, что между Азербайджаном и Латвией существуют тесные отношения: «Наши отношения в экономической сфере развиваются, и мы надеемся, что они будут развиваться и дальше. Между Азербайджаном и Латвией будет подписан меморандум о взаимопонимании в экономической сфере. Транспорт и логистика также являются сферами, которые нас интересуют, и в которых мы хотим сотрудничать с Азербайджаном».