В Военно-морской академии США разрешили собираться сатанистам

«Группа гардемаринов, чьи верования соответствуют верованиям «Сатанинского храма»… попросили выделить место, где они могут собираться, чтобы обсуждать и делиться своими религиозными убеждениями. Они просили места для «групповых занятий», а не для «сатанинских служб», — пояснила представитель академии.