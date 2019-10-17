В Военно-морской академии США разрешили собираться сатанистам

Сатанисты в элитной Военно-морской академии США получат право собираться, но не устраивать службы, пояснила в среду представитель академии.
Ранее в интернете появилась копия внутреннего электронного письма, в котором администрация сообщала, что студентам-сатанистам позволили отправление «сатанинских служб».
Однако представитель академии коммандер Алана Гарас, которую цитирует издание Military Times, пояснила, что о «черной мессе» речь не идет. По ее словам, письмо поторопились отправить без одобрения командования.
«Группа гардемаринов, чьи верования соответствуют верованиям «Сатанинского храма»… попросили выделить место, где они могут собираться, чтобы обсуждать и делиться своими религиозными убеждениями. Они просили места для «групповых занятий», а не для «сатанинских служб», — пояснила представитель академии.
Она добавила, что «Сатанинский храм» официально признан религиозной организацией и в этой связи освобожден от налогов.(РИА Новости)