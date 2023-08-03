Минфин Соединенных Штатов сегодня, 3 августа, ввел санкции против Российской Академии наук и ее структур. В списке оказался и Казанский научный центр РАН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
Стоит заметить, что ранее США уже вводили санкции против указанного центра.
Кроме него в санкционный список попали Институт общей физики имени А.М. Прохорова Институт физики жесткого тела имени Ю.А. Осипья.
«Их занесли в санкционный список SDN. Кроме них под санкции попали два российских контейнерных судна — Sasco Angara и Paramushir», — говорится в сообщении.