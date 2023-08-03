Минфин Соединенных Штатов сегодня, 3 августа, ввел санкции против Российской Академии наук и ее структур. В списке оказался и Казанский научный центр РАН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Стоит заметить, что ранее США уже вводили санкции против указанного центра.