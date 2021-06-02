Он отметил, что у Судана есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом интересов страны. «Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны», — отметил аль-Хусейн.

По словам аль-Хусейна, военное соглашение между Суданом и Россией не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства. «Оно должно быть одобрено законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения», — заявил он.

В конце апреля телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения о создании военной базы РФ на Красном море, подписанное с прежними властями. Вслед за этим посольство РФ в Хартуме заявило, что утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России не соответствуют действительности.

О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году тогдашний президент Судана Омар аль-Башир заявлял РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Впоследствии посол РФ в Хартуме пояснял РИА Новости, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.