ЕС рассмотрит возможность создания военно-морской миссии по освобождению от российской блокады украинского аграрного экспорта.

Об этом сообщило испанское издание El Pais, пишет «Европейская правда».

Отмечается, что саммит лидеров ЕС в понедельник в Брюсселе рассмотрит проблему роста голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы облегчить вывоз зерна, накопившегося в украинских элеваторах и портах. Обсуждается даже возможность запуска морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через заминированное Черное море, в котором расположены российские корабли и подлодки.

В проекте заключения саммита ЕС «решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение сельскохозяйственной продукции Украины Россией». Саммит попросит Москву «снять блокаду украинских портов и разрешить вывоз продуктов питания, в том числе из Одессы».

Согласно источникам Брюссель рассматривает запуск военно-морской миссии, чтобы гарантировать, что зерно сможет отправиться из украинской Одессы.

Военно-морская операция по вывозу украинского зерна чревата чрезмерным риском возможных военных столкновений с ВМФ России, отмечает издание.

Но Брюссель почти с такой же опаской наблюдает за вспышкой гуманитарного кризиса в странах, чьи основные потребности в продовольствии зависят от украинского экспорта.

Глава правительства Италии Марио Драги позвонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину в четверг и президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, чтобы изучить возможность соглашения между двумя сторонами, которое позволит разблокировать вывоз зерна.

Путин связывает проблему с европейскими санкциями, а Драги предупредил, что надвигается продовольственный кризис «гигантских масштабов и ужасающих человеческих последствий».

«Дебаты о миссии общей политики безопасности и обороны неизбежны», — отметил источник издания.

В настоящее время ЕС имеет 18 оперативных миссий такого типа по всему миру, некоторые из них — военно-морские, например, следящая за соблюдением эмбарго на поставку оружия в Ливию в Средиземном море, или борющаяся с пиратством в Индийском океане у побережья Сомали.

Но все опрошенные источники признают, что операция в Черном море является беспрецедентным риском для европейских сил.

ЕС хочет показать странам, которым грозит голод, что нехватка зерна есть следствием не европейских санкций, как утверждает российская пропаганда, а вооруженной блокады РФ украинских портов.