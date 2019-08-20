В Вашингтоне заявили, что следят за перемещениями иранского танкера в Средиземноморье

США внимательно отслеживают перемещения иранского танкера, ранее задержанного властями Гибралтара по подозрению в транспортировке нефти в Сирию. Об этом заявил во вторник на брифинге спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает ТАСС.

«Танкер Grace 1 был переименован в Adrian Darya. — сообщил он. — Мы внимательно отслеживаем его перемещения, поскольку хотим быть уверенными в том, что эта нефть не будет использована для поддержки операций [в Сирии] Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана — прим. ТАСС)».

Гибралтарские власти задержали Grace 1, следовавший под флагом Панамы, 4 июля по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил судно, в понедельник танкер покинул Гибралтар

В понедельник представитель пресс-службы Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера. США внесли КСИР в список террористических организаций. По словам дипломата, американские власти, в частности, могут аннулировать въездные визы тем, кто оказывает помощь танкеру.