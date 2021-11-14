Власти США внимательно наблюдают за ситуацией, касающейся долговых проблем ряда китайских компаний, работающих в сфере недвижимости, Вашингтон понимает, что замедление развития экономики КНР будет иметь последствия мирового масштаба. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью журналистам телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Это очень важно, мы внимательно следим за этим», — прокомментировала она долговые проблемы ряда китайских компаний. По ее словам, в секторе недвижимости КНР «есть фирмы с избыточной задолженностью». «Китай пытается справиться с этим», — добавила Йеллен.

«Недвижимость — это важный сектор китайской экономики. На него приходится около 30% спроса. Замедление темпов роста в Китае, конечно, приведет к последствиям мирового масштаба. Китайская экономика велика, если она замедлится больше, чем ожидается, это, конечно, повлечет за собой последствия для многих стран, имеющих торговые связи с Китаем», — констатировала глава Минфина США.

На вопрос о том, удается ли китайской стороне снизить соответствующие риски, Йеллен ответила: «Они, конечно, пытаются сделать это, и мы внимательно следим за этим».