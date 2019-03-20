В Украине прошли успешные испытания турецких БПЛА

Украина успешно испытала комплекс беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, сообщает агентство Анадолу.

За испытаниями беспилотников на полигоне в Хмельницкой области наблюдали президент Петр Порошенко, секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и лидер крымско-татарского народа Мустафа Абдульджемил.

«Испытания беспилотника Bayraktar TB2, который поставлен на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю Вооруженные силы Украины, партнеров из Турции. У нас сегодня появилось абсолютно новое оружие — ударные беспилотники. Вы видите камеру, которая работает непосредственно на беспилотнике, вы видите точность попадания», — сказал президент после испытания БПЛА.

«Я считаю, что это хороший вклад в укрепление обороноспособности государства», — сказал президент.

Порошенко также опубликовал в соцсети видеоизображения тестовых испытаний.

В соответствии с соглашением, заключенным турецкой компанией Baykar с Минобороны Украины, компания произведет и передаст в течении года украинской стороне шесть БПЛА Bayraktar TB2.

Вместе с БПЛА Украина получит три наземные контрольные станции и оборудование.