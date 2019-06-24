В УЕФА отреагировали на антироссийские акции грузинских футболистов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали комментарий по поводу антироссийских акций, проведенных в Грузии игроками местных футбольных клубов, сообщает «Советский спорт».

Так, игроки тбилисского «Локомотива», кутаисского «Торпедо» и «Рустави» вышли на матч 19 тура национального чемпионата в футболках с лозунгами про то, что Россия якобы «оккупировала 20% территории Грузии».

«Мы должны учитывать, что данные события произошли во внутреннем соревновании. Таким образом, любые дисциплинарные меры в отношении инцидента подпадают под юрисдикцию соответствующих органов грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», — заявили в ассоциации.

В связи с беспорядками, происходящими на территории Грузии в данный момент, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был наложен запрет на авиаперелеты в страну.

| 2019-06-24T14:42:28+00:00 24 июня 2019, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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