В УЕФА отреагировали на антироссийские акции грузинских футболистов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали комментарий по поводу антироссийских акций, проведенных в Грузии игроками местных футбольных клубов, сообщает «Советский спорт».

Так, игроки тбилисского «Локомотива», кутаисского «Торпедо» и «Рустави» вышли на матч 19 тура национального чемпионата в футболках с лозунгами про то, что Россия якобы «оккупировала 20% территории Грузии».

«Мы должны учитывать, что данные события произошли во внутреннем соревновании. Таким образом, любые дисциплинарные меры в отношении инцидента подпадают под юрисдикцию соответствующих органов грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», — заявили в ассоциации.

В связи с беспорядками, происходящими на территории Грузии в данный момент, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был наложен запрет на авиаперелеты в страну.