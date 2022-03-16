Россия готова видеть грузинских коллег на заседаниях «3+3».

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«При обсуждении ситуации в Закавказье мы отметили, что в конце прошлого — начале нынешнего года были заложены основы для постконфликтного взаимодействия в этом районе общего соседства через механизм, который является новым механизмом консультативной региональной платформы «3+3» — Азербайджан, Армения, Россия, Иран, Турция и Грузия, которая пока раздумывает над присоединением к этому перспективному формату. Мы не раз подчеркивали, что готовы видеть грузинских коллег на заседаниях этой структуры», — сказал он.